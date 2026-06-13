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Kaynak: İHA

Meteorolojik uyarıların ardından Ankara'nın bazı bölgelerinde görülen yağışlar, Kahramankazan'da dolu şeklinde etkisini gösterdi. İlçede öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, açık alanlar ve araçların üzeri kısa sürede beyaza büründü.

Dolu yağışının etkisiyle sokaklarda kış manzaralarını andıran görüntüler oluşurken, vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara yöneldi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, bölgede yağışın aralıklarla devam ettiği öğrenildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin hava koşullarını yakından takip ettiği belirtildi.

KAHRAMANKAZAN'DA HAVA DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Meteoroloji uzmanları, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli yağışların görülebileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarırken, özellikle dolu ve ani sağanaklara karşı tedbir alınması gerektiğini vurguluyor.

Kahramankazan'da etkisini sürdüren yağışın gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.