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Ankara’daki belediyelere yönelik soruşturmaları yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Barış Şengül, Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’in kararıyla görevinden alındı. Şengül, daha önce aldığı terfi kararı doğrultusunda daha üst bir göreve atandı.

T24'te yer alan habere göre, Konya Emniyet Müdürü olarak görev yaparken geçen nisan ayında Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Maksut Yüksek, akşam saatlerinde dikkat çeken bir görev değişikliğine imza attı.

Ankara’daki belediyelere yönelik adli soruşturmaları savcılık koordinasyonunda yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Barış Şengül, alınan ani kararla görevinden alındı.

Geçen yıl ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmesine rağmen mevcut görevini sürdüren Şengül’ün, Yüksek’in Konya’dan birlikte çalıştığı KOM Şube Müdürü Doğan Topçu’nun bu göreve atanabilmesi için daha önceki terfi kararının uygulamaya alındığı öğrenildi.

Şengül, Bomba İmha Şubesi ile Çubuk ilçesinden sorumlu emniyet müdür yardımcılığı görevine getirildi. Boşalan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevine ise Maksut Yüksek’in Konya’da birlikte görev yaptığı Doğan Topçu’nun atandığı belirtildi.

Şengül hakkında hazırlanan atama kararnamesinin yalnızca tek kişiyi kapsaması ise dikkat çekti.