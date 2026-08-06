Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Doğal gazlı kombilere tamamen veda ediliyor: Tüm evlerde yeni dönem başlıyor

Doğal gazlı kombilere tamamen veda ediliyor: Tüm evlerde yeni dönem başlıyor

Avrupa Birliği (AB), küresel karbon salımını sıfırlama hedefleri doğrultusunda enerji dönüşümünde tarihi bir karara imza attı. Yayımlanan yeni direktif kapsamında evlerde yıllardır kullanılan doğal gazlı kombiler kademeli olarak rafa kaldırılacak. İşte detaylar...

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Doğal gazlı kombilere tamamen veda ediliyor: Tüm evlerde yeni dönem başlıyor - Resim: 1

Avrupa Birliği (AB), küresel karbon salımını sıfırlama hedefleri doğrultusunda enerji dönüşümünde tarihi bir karara imza attı. Yayımlanan yeni direktif kapsamında evlerde yıllardır kullanılan doğal gazlı kombiler kademeli olarak rafa kaldırılacak, yerini çevre dostu yeni nesil ısıtma sistemlerine bırakacak.

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Doğal gazlı kombilere tamamen veda ediliyor: Tüm evlerde yeni dönem başlıyor - Resim: 2

İlk Kritik Viraj 2028 ve 2030: Yeni Binalarda Zorunlu Olacak

Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) çerçevesinde hazırlanan takvime göre, fosil yakıtlı ısınma sistemlerinin aşamalı olarak yasaklanması planlanıyor.

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Doğal gazlı kombilere tamamen veda ediliyor: Tüm evlerde yeni dönem başlıyor - Resim: 3

Dönüşümün ilk aşamaları ve zorunlu olacağı tarihler şu şekilde açıklandı:

Kamu Binaları (2028): Yeni yapılacak tüm kamu binalarının 2028 yılı itibarıyla "Sıfır Emisyon" kriterlerini karşılaması zorunlu hale gelecek.

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Doğal gazlı kombilere tamamen veda ediliyor: Tüm evlerde yeni dönem başlıyor - Resim: 4

Tüm Yeni Konutlar (2030): 2030 yılından itibaren inşa edilecek olan tüm yeni konutlar "Sıfır Emisyonlu Bina" standardına uygun olarak tasarlanacak.

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Doğal gazlı kombilere tamamen veda ediliyor: Tüm evlerde yeni dönem başlıyor - Resim: 5

Hedef 2040: Doğal Gazla Isınma Kıtada Tamamen Sona Erecek

AB'nin açıkladığı uzun vadeli iklim ve enerji yol haritasına göre, fosil yakıtla çalışan tüm ısıtma sistemleri zaman içinde tamamen devreden çıkarılacak.

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Doğal gazlı kombilere tamamen veda ediliyor: Tüm evlerde yeni dönem başlıyor - Resim: 6

Karar doğrultusunda 2040 yılına kadar Avrupa genelinde evlerde doğal gazla ısınma uygulamasına tamamen son verilmesi hedefleniyor.

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Doğal gazlı kombilere tamamen veda ediliyor: Tüm evlerde yeni dönem başlıyor - Resim: 7

Evlerde Kombinin Yerini Isı Pompaları Alacak

Doğal gazlı kombilerin tahtını sallayan ve yeni dönemin gözdesi haline gelen teknoloji ise ısı pompaları oldu.

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Doğal gazlı kombilere tamamen veda ediliyor: Tüm evlerde yeni dönem başlıyor - Resim: 8

Havadan, sudan veya topraktan elde ettiği doğal enerjiyi iç mekân ısınmasında kullanan ısı pompaları, herhangi bir yakıt yakmadan çalışmasıyla öne çıkıyor.

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Doğal gazlı kombilere tamamen veda ediliyor: Tüm evlerde yeni dönem başlıyor - Resim: 9

1'e 5 Verim Sağlıyor: Uzman değerlendirmelerine göre ısı pompaları, tükettiği 1 birim elektrik enerjisiyle 5 birime kadar ısı üretebiliyor.

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Doğal gazlı kombilere tamamen veda ediliyor: Tüm evlerde yeni dönem başlıyor - Resim: 10

Bu durum hem yüksek enerji verimliliği hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından doğal gazlı sistemlere kıyasla muazzam bir avantaj sunuyor.

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