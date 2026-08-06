Bir sigara grubuna 2 ayda ikinci zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu?

TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna gelen zammı duyurdu. Sigara fiyatlarındaki artış bir türlü durmuyor. Son olarak 6 Haziran 2026 tarihinde fiyat etiketlerini güncelleyen Philip Morris sigara grubu, aradan geçen iki ayın ardından dev bir zam kararına daha imza attı.
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Sigara fiyatlarındaki artış dalgası durdurulamıyor. Son olarak 6 Haziran 2026 tarihinde fiyat etiketlerini güncelleyen bir sigara grubu, aradan geçen iki ayın ardından dev bir zam kararına daha imza attı.Kaynak: Haber Merkezi
6 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeyle birlikte gruptaki ürünlerin fiyatı rekor seviyelere ulaştı.
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Yayımlanan yeni fiyat listesine göre grubun bünyesindeki ürünlerin çoğuna 10 TL zam yapıldı.
Bazı markalarda ise fiyat artışının 8 TL ile 15 TL arasında değiştiği görüldü.
Tiryakilerin en çok tükettiği markalar arasındaki Marlboro, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M fiyat güncellemesinden etkilenen markalar arasında yer aldı.
En Pahalı Sigara 140 TL Oldu
Yeni listeyle birlikte grubun en üst segmentinde yer alan Parliament Midnight, yapılan artışın ardından 140 TL satış fiyatıyla listenin en tepesine yerleşti.
Zamlı fiyat tarifesi, 6 Ağustos 2026 sabahından itibaren tüm satış noktaları ve tekel bayilerinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Sigara fiyatlarındaki güncel rakamlar ise şöyle;