Bir sigara grubuna 2 ayda ikinci zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu?

TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna gelen zammı duyurdu. Sigara fiyatlarındaki artış bir türlü durmuyor. Son olarak 6 Haziran 2026 tarihinde fiyat etiketlerini güncelleyen Philip Morris sigara grubu, aradan geçen iki ayın ardından dev bir zam kararına daha imza attı.