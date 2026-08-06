Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Bir sigara grubuna 2 ayda ikinci zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu?

Bir sigara grubuna 2 ayda ikinci zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarındaki artış dalgası durdurulamıyor. Son olarak 6 Haziran 2026 tarihinde fiyat etiketlerini güncelleyen bir sigara grubu, aradan geçen iki ayın ardından dev bir zam kararına daha imza attı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bir sigara grubuna 2 ayda ikinci zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu? - Resim: 1

TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna gelen zammı duyurdu. Sigara fiyatlarındaki artış bir türlü durmuyor. Son olarak 6 Haziran 2026 tarihinde fiyat etiketlerini güncelleyen Philip Morris sigara grubu, aradan geçen iki ayın ardından dev bir zam kararına daha imza attı.

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Bir sigara grubuna 2 ayda ikinci zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu? - Resim: 2

6 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeyle birlikte gruptaki ürünlerin fiyatı rekor seviyelere ulaştı.

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Bir sigara grubuna 2 ayda ikinci zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu? - Resim: 3

Zam Oranları Dudak Uçuklattı: Paket Başına 15 TL'ye Vardı

Yayımlanan yeni fiyat listesine göre grubun bünyesindeki ürünlerin çoğuna 10 TL zam yapıldı.

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Bir sigara grubuna 2 ayda ikinci zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu? - Resim: 4

Bazı markalarda ise fiyat artışının 8 TL ile 15 TL arasında değiştiği görüldü.

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Bir sigara grubuna 2 ayda ikinci zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu? - Resim: 5

Tiryakilerin en çok tükettiği markalar arasındaki Marlboro, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M fiyat güncellemesinden etkilenen markalar arasında yer aldı.

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Bir sigara grubuna 2 ayda ikinci zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu? - Resim: 6

En Pahalı Sigara 140 TL Oldu

Yeni listeyle birlikte grubun en üst segmentinde yer alan Parliament Midnight, yapılan artışın ardından 140 TL satış fiyatıyla listenin en tepesine yerleşti.

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Bir sigara grubuna 2 ayda ikinci zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu? - Resim: 7

Zamlı fiyat tarifesi, 6 Ağustos 2026 sabahından itibaren tüm satış noktaları ve tekel bayilerinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Bir sigara grubuna 2 ayda ikinci zam geldi: En ucuz sigara ne kadar oldu? - Resim: 8

Sigara fiyatlarındaki güncel rakamlar ise şöyle;

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