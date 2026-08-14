Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA 3'ün savunma sanayiinde dikkat çeken yeni uçuşunu kamuoyuyla paylaştı. Yayınlanan görüntülerde, düşük radar görünürlüğüne sahip insansız savaş uçağı ANKA III'ün kanatları altında iki adet SÜPER ŞİMŞEK taşıdığı görüldü.

Yeni görüntüler, platformun gelecekteki görev kabiliyetlerine ilişkin önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ANKA 3'ÜN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA 3, düşük radar görünürlüğüne sahip turbofan motorlu insansız savaş uçağı olarak öne çıkıyor.

Platformun teknik özellikleri şöyle sıralanıyor:

7,9 metre uzunluk

12,5 metre kanat açıklığı

6.500 kilogram azami kalkış ağırlığı

1.200 kilogram faydalı yük kapasitesi

40 bin feet servis irtifası

Yaklaşık 0,7 Mach azami hız

10 saate kadar havada kalış süresi

ANKA 3, keşif ve gözetleme görevlerinin yanı sıra elektronik harp ve taarruz görevleri için de geliştiriliyor. Platformda iki dahili ve beş harici faydalı yük istasyonu bulunurken, insanlı-insansız takım çalışması (MUM-T) ve yapay zekâ destekli sürü teknolojisi de dikkat çeken kabiliyetleri arasında yer alıyor.