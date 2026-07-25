Elazığ-Bingöl karayolu Yazıkonak beldesi çıkışında bulunan bir lastikçide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aniden büyüyen alevler dükkanı yuttu: Elazığ’da lastikçide çıkan yangın korkuttu - Resim : 1

Aniden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi, Yazıkonak Belediyesi ve Yurtbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aniden büyüyen alevler dükkanı yuttu: Elazığ’da lastikçide çıkan yangın korkuttu - Resim : 2
Lastiklerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangında yükselen yoğun dumanlar kentin birçok noktasından görüntülendi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ’da yangın paniği: Dükkan alev topuna döndüElazığ’da yangın paniği: Dükkan alev topuna döndüGündem

Yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangında dükkan tamamen küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aniden büyüyen alevler dükkanı yuttu: Elazığ’da lastikçide çıkan yangın korkuttu - Resim : 4