Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bulunan bir oto döşemeci dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek dükkanı sardı.

Elazığ’da yangın paniği: Dükkan alev topuna döndü - Resim : 1

ALEVLER KONJTROL ALTINA ALINDI!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ’da yangın paniği: Dükkan alev topuna döndü - Resim : 3

YANGINA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.