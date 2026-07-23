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Kaynak: İHA

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bulunan bir oto döşemeci dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek dükkanı sardı.

ALEVLER KONJTROL ALTINA ALINDI!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGINA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.