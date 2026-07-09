Google, dünya genelinde en çok kullanılan mobil tarayıcısı için yayınladığı Google Chrome 150 sürümü ile Android ekosisteminde uzun yıllardır süregelen bir eksikliği gideriyor. Google Play Store üzerinden kademeli olarak kullanıma sunulan bu yeni güncelleme, kullanıcıların internette gezinme deneyimini kökten değiştirecek arayüz düzenlemelerini beraberinde getiriyor. Güncellemenin en çok dikkat çeken ve kullanıcılar tarafından uzun süredir talep edilen tarafı, tarayıcı içi navigasyonu kolaylaştırmak adına menüye entegre edilen özel "geri dönme" butonu oldu.

Daha önce yalnızca ileri gitme seçeneğinin yer aldığı sağ üstteki üç noktalı taşma menüsü, Chrome 150 ile birlikte yeni bir çehreye büründü. Eklenen yeni geri butonu sayesinde kullanıcılar artık telefonun kendi sistem geri jestlerine veya ekranın altındaki navigasyon tuşlarına ihtiyaç duymadan, doğrudan tarayıcı menüsü üzerinden bir önceki sayfaya dönebilecek. Uzun süredir iOS (iPhone) platformunda standart olarak sunulan bu özellik, Android sürümüne de entegre edilerek tüm mobil platformlar arasında tutarlı bir kullanım standardı yakalanmasını sağlıyor. Özellikle büyük ekranlı telefonlarda ve katlanabilir cihazlarda tek elle kullanımı kolaylaştıran bu hamle, web navigasyonunu çok daha pratik hale getiriyor.

Chrome 150 sürümü sadece tek bir buton eklemekle kalmıyor, aynı zamanda menü hiyerarşisini de baştan aşağı düzenliyor. Güncelleme kapsamında tarayıcıdaki geleneksel bilgi ("i") simgesi tamamen kaldırıldı. Bu butonun yerine, web sitelerinin izinlerini, çerezlerini ve gizlilik ayarlarını çok daha organize bir şekilde yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir "Site kontrolleri" sekmesi eklendi.

Menü listesinde yapılan bu köklü değişiklikler ve yeni butonların yerleşimi, uzun süredir aynı dizilime alışmış kullanıcıların kas hafızasını bir süreliğine zorlayacak gibi görünüyor. Menüdeki yeni düzenleme sebebiyle sıklıkla kullanılan yer imleri (yıldız) simgesi ve indirme butonu sağ tarafa doğru kaydırıldı. Bir diğer önemli değişiklik ise web sitelerini telefona sabitlemeye yarayan "Ana ekrana ekle" seçeneğinde yaşandı. Google, Aşamalı Web Uygulamaları (PWA) entegrasyonuna dikkat çekmek amacıyla bu seçeneğin adını "Yükle ve kısayol oluştur" şeklinde güncelledi. Android cihazlar için aşamalı olarak dağıtılan bu yeni sürüm, tarayıcı deneyimini mobil uygulama kullanımına bir adım daha yaklaştırıyor.