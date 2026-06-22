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Kaynak: İHA

İddiaya göre olay, 16 Haziran Salı, 17 Haziran Çarşamba ve 19 Haziran Cuma günleri Cevatpaşa Mahallesi’ndeki yabancı uyruklu öğrencilerin gittiği özel anaokulunda yaşandı.

Velilerin şikayeti üzerine inceleme başlatan emniyet birimleri, okulun güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Kayıtlarda, şüpheli A.B.'nin minik çocukları çubukla darbettiği ve yemek saatlerinde kötü muamelede bulunduğu anlar saniye saniye tespit edildi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.B., emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Meydana gelen skandalın duyulmasıyla beraber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da hemen harekete geçti. Bakanlığa bağlı uzman ekipler, bahsi geçen anaokuluna giderek geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Çocuklara yönelik bu şiddet olayı, eğitim kurumlarındaki denetimlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şikayet üzerine yapılan çalışmada anaokulunun güvenlik kameraları incelendi. A.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.B adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

A.B.'nin çocukları elindeki çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde uyku saati öncesinde elindeki çubukla çocukları darbettiği anlar yer alıyor. Diğer bir görüntüde ise şüphelinin yemekhanede bulunan çocukları kötü davranarak darbettiği anlar da yer alıyor.

BAKANLIK EKİPLERİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Diğer yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler anaokuluna gelerek incelemelerde bulundu.