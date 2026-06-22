Samsung’un 26 yıllık liderliği sona erdi: Zirvenin yeni sahibi bir dönem iflasın eşiğindeydi

Donanım Haber’in Reuters’ten derlediği habere göre, Aynı gün Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 0,14 gerileyerek şirketin piyasa değerini 2.066,7 trilyon wona (yaklaşık 1,34 trilyon dolar) taşıdı. Böylece Samsung, 2000 yılından bu yana koruduğu liderlik koltuğunu ilk kez kaybetmiş oldu.