Yapay zeka odaklı çiplere yönelik küresel talep, yarı iletken sektöründeki güç dengelerini değiştirmeye devam ediyor. SK Hynix, tarihinde ilk kez Samsung Electronics'i geride bırakarak Güney Kore'nin piyasa değeri en yüksek şirketi oldu.
Samsung’un 26 yıllık liderliği sona erdi: Zirvenin yeni sahibi bir dönem iflasın eşiğindeydi
Teknoloji devi Samsung’un 26 yıllık liderliği son buldu. Güney Kore’nin en değerli şirketi unvanını ele geçiren SK Hynix, bir dönem iflasın eşiğine gelmesine rağmen yakaladığı yükselişle 3 yılda zirveye tırmandı.Kaynak: Diğer
22 Haziran itibarıyla SK Hynix hisseleri günü yüzde 5,6 yükselişle kapattı. Bu artışla şirketin piyasa değeri 2.080,4 trilyon wona (yaklaşık 1,35 trilyon dolar) ulaştı.
Donanım Haber’in Reuters’ten derlediği habere göre, Aynı gün Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 0,14 gerileyerek şirketin piyasa değerini 2.066,7 trilyon wona (yaklaşık 1,34 trilyon dolar) taşıdı. Böylece Samsung, 2000 yılından bu yana koruduğu liderlik koltuğunu ilk kez kaybetmiş oldu.
Öte yandan Samsung ise hesaplamalarda imtiyazlı hisselerin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Şirket, bu hisseler dahil edildiğinde toplam piyasa değerinin 2.246,4 trilyon won (yaklaşık 1,46 trilyon dolar) seviyesinde olduğunu açıkladı.
SK Hynix’in başarısını daha da dikkat çekici kılan ise bir zamanlar şirketin iflasın eşiğine gelmiş olması. 2002 yılında o dönemki adıyla Hynix Semiconductor, agresif büyüme stratejisinin oluşturduğu ağır borç yükü nedeniyle Micron'a satılmanın eşiğine geldi.
Bu satın alım gerçekleşmedi ama 2003 yılında hisse fiyatı 135 wona kadar gerileyen şirket, Güney Kore'de "kuruş hissesi" olarak anılmaya başlamıştı.
Şirketin zorlu dönemleri yakın geçmişte de yaşadı. 2023 yılında yaşanan sert bellek krizi, SK Hynix'in 7,73 trilyon won faaliyet zararı açıklamasına neden oldu. Ancak yapay zeka yatırımlarının hız kazanmasıyla tablo kısa sürede değişti.
Microsoft, Google ve Meta gibi şirketlerin büyük ölçekli yatırımları sayesinde talep hızla arttı ve SK Hynix, 2024 yılında 23,5 trilyon won faaliyet kârı elde ederek tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.