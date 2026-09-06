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Endonezya’da Anak Krakatau Yanardağı’nın püskürttüğü yoğun kül, ülkenin önemli bölümünde hava ulaşımını aksattı. Başkent Cakarta’ya hizmet veren Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nın da aralarında bulunduğu 6 havalimanında uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu.

Yetkililer, hava sahasının ancak yapılacak ölçümlerde uçuş güvenliği açısından risk kalmadığının belirlenmesinin ardından yeniden kullanılabileceğini bildirdi.

6 HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDU

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, volkanik külün hava sahasında oluşturduğu tehlike nedeniyle Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Radin Inten II, Pondok Cabe, Budiarto ve Husein Sastranegara havalimanlarında operasyonların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Soekarno-Hatta için yayımlanan son NOTAM'da havalimanının 6 Eylül saat 17.30 WIB'ye kadar kapalı tutulması öngörüldü. Belirtilen saatin tahmini olduğu ve uçuşların başlamasının güvenlik kontrollerine bağlı olduğu belirtildi.

YÜZLERCE UÇUŞ ETKİLENDİ

InJourney Airports verilerine göre yalnızca Soekarno-Hatta Havalimanı'nda 01.30 ile 09.30 WIB arasındaki 209 uçuş iptal edildi. İptal edilen seferlerin 160'ını iç hat, 39'unu dış hat, 10'unu ise kargo uçuşları oluşturdu.

Daha geniş kapsamlı verilere göre ise 58'i uluslararası olmak üzere toplam 301 uçuş kapanıştan etkilendi. Bu sayının iptallerin yanı sıra geciken, başka havalimanlarına yönlendirilen veya yeniden planlanan seferleri de kapsadığı belirtildi.

KÜL BULUTLARI 15 BİN METREYE ULAŞTI

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, yaklaşık 25 saat devam eden kesintisiz püskürmenin sona ermesinin ardından yanardağda yeni bir patlama kaydedildiğini açıkladı.

6 Eylül saat 03.53'te meydana gelen Stromboli tipi patlamanın yaklaşık 30 saniye sürdüğü bildirildi.

Uydu ve meteorolojik gözlemlerde yanardağdan yükselen kül bulutlarından birinin yaklaşık 6 bin, diğerinin ise 15 bin metre yüksekliğe ulaştığı tespit edildi. Külün Cakarta'nın yanı sıra Banten, Batı Java, Lampung ve Bengkulu'nun bazı bölgelerine yayıldığı belirtildi.

ALARM SEVİYESİ 3'TE

Anak Krakatau'daki alarm seviyesi, dört kademeli sistemde ikinci en yüksek seviye olan 3'te tutuluyor.

Yetkililer yeni patlamaların meydana gelebileceği uyarısında bulunarak bölge halkı, turistler ve deniz taşıtlarının kraterin 3 kilometre yakınına girmemesini istedi.

Şu ana kadar patlamalar nedeniyle can kaybı veya zorunlu tahliye bildirilmedi. Endonezya Afet Yönetim Ajansı da mevcut durumda yakın bir tsunami tehdidinin bulunmadığını duyurdu.

YOLCULARA TAM ÜCRET İADESİ

Ulaştırma Bakanlığı, volkanik kül nedeniyle seferleri iptal edilen yolcuların bilet ücretlerinin tamamının iade edileceğini açıkladı.

Yolculara havalimanına hareket etmeden önce uçuş durumlarını ilgili hava yolu şirketlerinin resmi kanallarından kontrol etmeleri çağrısı yapıldı. Bazı hava yolu şirketleri Cakarta, Bandung ve Lampung bağlantılı seferlerinde iptalleri 7 Eylül'e kadar uzattı.