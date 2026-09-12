Kaynak: ANKA

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Özcan Güngör, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Van’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Van İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Hakkari ve Şırnak il başkanları ile çok sayıda parti yöneticisi katıldı.

Kentin ekonomik, sosyal ve eğitim alanındaki sorunlarına dikkat çeken Güngör, Van’ın son yıllarda birçok alanda geriye gittiğini savundu. Nüfusun son 5 yılda yaklaşık 37 bin azaldığını ve ihracatın 17 milyon dolar seviyesinde kaldığını belirten Güngör, "Üzülerek ifade etmem lazım ki son 5-6 yıldır Van ilimiz hemen hemen her alanda, eğitim alanı da dahil, maalesef kendisini yenileyemiyor, maalesef güçlenemiyor" dedi.

'TÜRKİYE’YE EVET AMA ÖCALAN’IN GÖSTERİLMESİNE HAYIR'

Gündemdeki "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin partisinin tutumunu net bir şekilde açıklayan Güngör, vatandaşların bu konudaki sorularına yanıt vererek sürece değil, yürütülme biçimine itiraz ettiklerini ifade etti. Sürecin muhataplık seviyesine ve toplumsal hassasiyetlere yeterince dikkat edilmediğini savunan Güngör, şunları kaydetti:

"Biz Terörsüz Türkiye’ye karşı değiliz. Biz, Terörsüz Türkiye sürecinde muhataplık seviyesine, bu sürecin sonunda kimleri inciteceğinin yeteri kadar düşünülmemesine karşıyız. Terörsüz Türkiye sürecinde biz bütün Kürtlerin PKK ile eş tutulmasına veya PKK’nın taleplerinin bütün Kürtlerin talebi gibi sunulmasına karşıyız. Biz bu süreçte, yani teröristsiz Türkiye’ye evet ama Kürtlerin tamamının lideri olarak Öcalan’ın, terörist başı Öcalan’ın gösterilmesine hayır diyoruz."