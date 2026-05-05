Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Ayhan Erel, son dönemde kamuoyunda partiye yönelik yürütülen tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Partisinin başka siyasi oluşumlarla özdeşleştirilme çabalarını "maksatlı bir algı operasyonu" olarak nitelendiren Erel, Anahtar Parti’nin şahsi pazarlıkların değil, ilke ve millet iradesinin temsilcisi olduğunu vurguladı.

Ayhan Erel'in açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde Anahtar Parti’ye yönelik olarak kamuoyunda bilinçli şekilde dolaşıma sokulan “karalama benzetme ve yakıştırma “kampanyaları siyasi ahlaktan uzak, mesnetsiz ve maksatlı bir algı operasyonudur.

Anahtar Parti; günlük hesaplarla kurulmuş bir siyasi proje değil, milletin vicdanından, devlet aklından ve memleket sevdasından doğmuş bağımsız bir siyasal yürüyüştür. Bu hareket; şahsi pazarlıkların, kapalı kapılar ardında kurulan hesapların ya da günübirlik siyasi manevraların değil; ilkenin, omurganın ve millet iradesinin temsilidir.

Anahtar Parti’yi başka siyasi örneklerle özdeşleştirmeye çalışanlar, ya bu hareketin fikrî derinliğini kavrayamamış ya da bilinçli olarak çarpıtma yoluna başvurmuştur. Her siyasi oluşum kendi kadrosu, ilkesi, toplumsal zemini ve iddiasıyla değerlendirilir. Anahtar Parti’yi kişisel siyasi kariyer planlarıyla anılan geçici örneklerle yan yana getirmek; hem siyasi cehaletin hem de kötü niyetin ürünüdür.

Anahtar Parti’nin rotası nettir:

Ne kişisel ikbal hesaplarına teslim olur,

Ne vesayet odaklarına yaslanır,

Ne de milletin iradesini pazarlık konusu yapar.

Bu hareketin temelinde; makam değil sorumluluk, söylem değil samimiyet, çıkar değil karakter vardır.

Siyaseti kirli benzetmelerle dizayn etmeye çalışanlara açıkça ifade ediyoruz:

Anahtar Parti hiçbir siyasi simülasyonun, hiçbir kontrollü projenin, hiçbir senaryonun parçası değildir.

Bizim yolumuz; milletle yürüyen, millet için konuşan, millet adına hesap veren temiz siyasetin yoludur.

Kamuoyuna kasıtlı biçimde servis edilen bu tür iddialar; hakikatin değil korkunun ürünüdür. Çünkü Anahtar Parti büyümektedir. Çünkü Anahtar Parti ezberi bozmaktadır. Çünkü Anahtar Parti milletin önüne yeni, temiz ve kararlı bir siyasi irade koymaktadır.

Bu nedenle yürütülen karalama kampanyalarını dikkatle takip ediyor, siyasi rekabeti iftira ve manipülasyon zeminine çekmeye çalışan anlayışı aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

Anahtar Parti; günü kurtarmanın değil, Türkiye’nin yarınlarını kurmanın iddiasıdır."