Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabı üzerinden bir kutlama mesajı paylaştı. Ağıralioğlu, mesajında fethin sadece coğrafi bir başarı değil, köklü bir medeniyet adımı olduğunu vurguladı.

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, 29 Mayıs 1453 tarihinin önemine dikkat çektiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"29 Mayıs 1453 yalnızca bir şehrin fethi değil, çok büyük bir medeniyet yürüyüşünün de tarihidir. Fatih Sultan Mehmet Han ve kutlu ordusu; inançları ve azimleri ile İstanbul’u milletimizin ebedi yurdu haline getirmiştir. İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümünde başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bu büyük zaferin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."