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Kaynak: İHA

Programa Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya ve parti teşkilatı tam kadro katılım sağladı. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Kaya, vatandaşın ve ticaret erbabının yaşadığı sıkıntıları çözüm odaklı bir yaklaşımla ele aldıklarını belirtti.

Ziyaretlerin seçim öncesi bir hazırlık değil, sürekli bir iletişim kanalı olduğunu vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

Esnafımızın taleplerini, önerilerini ve çözüm bekleyen sorunlarını bizzat yerinde dinliyoruz. Saha çalışmalarımız ve esnaf ziyaretlerimiz hız kesmeden devam edecek; vatandaşlarımızla ve esnafımızla aramızdaki gönül bağını güçlendirmeyi sürdüreceğiz



Samimi bir atmosferde gerçekleşen kahvaltı programı, esnafla yapılan uzun soluklu sohbetlerin ardından sona erdi.