Üniversite kampüsünde düzenlenen sertifika törenine Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimetullah Şentürk ve çok sayıda arı yetiştiricisi katıldı. Programda, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi. Kurs süresince katılımcılara ana arı yetiştiriciliği konusunda hem teorik bilgiler hem de uygulamalı eğitimler sunuldu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalarına vurgu yaparak, arıcılık sektörüne yönelik bu tür uygulamalı eğitimlerin üreticiler için önemli katkılar sağladığını ifade etti. Uslu, “Bölgesel kalkınmayı merkeze alan üniversitemiz, bölgemizdeki arı yetiştiricilerine yönelik bu uygulamalı eğitimlerle önemli kazanımlar elde edilmesine katkı sunmaktadır. Kursu başarıyla tamamlayan tüm katılımcıları tebrik ediyorum” dedi.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.