Huawei, akıllı telefon pazarında ses getiren yeni amiral gemisi Pura 90 serisinin küresel pazarlara çıkış takvimini resmen ilan etti. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni seri, "Now is Your Moment" (Şimdi Sizin Anınız) temasıyla gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte uluslararası kullanıcıların beğenisine sunulacak. 14 Temmuz tarihinde Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenecek bu küresel lansmanla birlikte, cihazların uluslararası sürümleri, bölge pazarlarındaki satış stratejileri ve merakla beklenen fiyatlandırma detayları netlik kazanacak.

ÜÇ FARKLI MODELLE GÜÇLÜ GERİ DÖNÜŞ

Daha önce Çin pazarında boy gösteren ve yoğun ilgiyle karşılaşılan yeni seri; Pura 90, Pura 90 Pro ve Pura 90 Pro Max olmak üzere üç farklı seçenekten oluşuyor. Serinin giriş modeli olan Pura 90, 6,84 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlüğe sahip düz bir ekran yapısıyla geliyor. Sadece 6,9 mm kalınlığında olan cihaz, ince tasarımına rağmen bünyesinde barındırdığı 6.500 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla segmentinde güçlü bir kullanım süresi vadediyor.

FOTOĞRAFÇILIKTA YENİ BİR BOYUT

Serinin ara modeli Pura 90 Pro, özellikle kamera donanımındaki yenilikçi çözümleriyle ön plana çıkıyor. Cihazda f/1.4 ile f/4.0 arasında değişken diyafram açıklığı sunan 50 MP ana kamera, 12,5 MP ultra geniş açılı kamera ve 4 kat optik yakınlaştırma özelliğine sahip 50 MP periskop telefoto kamera yer alıyor.

Ailenin en güçlü ve en gelişmiş üyesi olan Pura 90 Pro Max ise 6,9 inçlik devasa ekranıyla dikkat çekiyor. Profesyonel mobil fotoğrafçılığı hedefleyen bu tepe modelin arkasında; 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve sektörde ses getiren 200 MP çözünürlüğünde bir periskop telefoto kamera konumlandırılıyor.

KİRİN İŞLEMCİ VE HARMONYOS GÜCÜ

Huawei, üst segment modellerinde kullandığı özel prizma yapılı telefoto kameranın, pazardaki rakiplerine kıyasla çok daha fazla ışık toplama yeteneğine sahip olduğunu vurguluyor. Bu sistem kullanıcılara 4 kat optik yakınlaştırmanın yanı sıra, 8 kata kadar optik kalite seviyesinde kayıpsız yakınlaştırma ve toplamda 100 kat dijital yakınlaştırma imkanı sağlıyor.

Pura 90 Pro ve Pro Max modelleri, gücünü şirketin yapay zeka destekli gelişmiş görüntü işleme yeteneklerine sahip yeni Kirin 9030S işlemcisinden alıyor. Darbelere karşı dayanıklı Kunlun Glass ekran koruması ve 6.000 mAh batarya ile desteklenen cihazlarda, 13 MP çözünürlüğünde ön kamera ve güncel HarmonyOS 6.1 işletim sistemi yer alıyor. Teknoloji devinin yeni modellerine ait küresel satış fiyatları ve bulunabilirlik durumları 14 Temmuz'daki lansmanda tamamen netleşecek.