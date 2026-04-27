Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak getirildi.

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, Sipay Bodrum FK ile oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırmıştı.

Mesut Bakkal’dan boşalan göreve Sertaç Küçükbayrak ve ekibinin getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbol A takımımızın teknik direktörlüğü görevinde Sertaç Küçükbayrak ve teknik ekibi ile yola devam etme kararı almıştır. Teknik direktörümüz ve ekibine başarılar dileriz. Şampiyonluk hedefimize ilerlediğimiz bu kritik süreçte futbolcularımız, teknik heyetimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle mücadelemizi aynı kararlılık ve inançla sürdüreceğiz.” ifadeleri yer aldı.