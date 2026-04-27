Trendyol Süper Lig'de derbi maçında Galatasaray, evinde ağırladığı Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı.
Ahmet Çakar'dan 3 futbolcu için “Fenerbahçe’yi sattılar” bombası
Ahmet Çakar, derbi sonrası Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında işi bitirdiğini savunurken, Fenerbahçe'de Tedesco ve bazı oyunculara sert sözlerle yüklendi. Takımı sattılar iddiası da gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin golleri Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Torreira'dan geldi.
“GALATASARAY BU İŞİ BİTİRDİ”
Derbiyi SKY Sports’ta değerlendiren Çakar, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladığını savunarak şu ifadeleri kullandı:
“Galatasaray bu işi tamamladı. Penaltıyı atsa tüm oyun değişecekken değişmedi.”
“TEDESCO BİR HOKKABAZ”
“Tedesco bir hokkabaz, hakaret olarak söylemiyorum. İlk 10 dakika dışında Fenerbahçe'nin öndeki oyuncularını gördünüz mü? Aradaki kadro kalitesi kendini gösterdi, özellikle ofansif anlamda. Cherif'e 22 milyon euronun adı soygundur, adım gibi eminim. Bugün sırıttıkça sırıttı.”
“KADRO KALİTESİ FARKI ORTADA”
“Dünya futbolunu bilen biri gelse ve maçı izlese, en büyük iki takımın şampiyonluk yarışı verdiğini görür. Lang giriyor onu tanır, İlkay giriyor onu tanır, Icardi girer onu tanır. Bu yedekler bile ne kadar ilgi çeker. Diğer tarafta Musaba-İsmail giriyor, adam onları tanımaz. Aradaki kalite farkı ortada ki bu da planlandı ve oldu.”
“BU SENARYO ANCA BÖYLE YAZILIRDI”
“Sanki devre arası öyle bir operasyon yapacaksın ki şampiyon olamayacaksın, parayı da sokağa atacaksın dense ancak böyle bir senaryo olurdu. Üç santrforu yollayalım, Lookman gündeme gelince ‘teminat mektubu’ diyelim. 22 milyon euroluk isimsiz bir forvet alalım, paranın bir kısmını menajerler paylaşsın. Kante’ye 30-40-50 milyon euro verelim… ‘Fenerbahçe’yi sabote edin’ desen böylesi yapılamazdı!”
“FENERBAHÇE’Yİ SATTILAR”
“Galatasaray bu işi bitirdi. İki tane Brezilyalı, bir de Aksaray’da toplanmış Cherif, Fenerbahçe’yi satmışlardır. Penaltıyı atsa bütün oyun değişecekti. Ederson bile isteye kendini attırmıştır.”