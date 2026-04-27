Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “A Takım Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.



SON DAKİKA GOLÜ AYRILIĞI GETİRDİ

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynadığı karşılaşmada son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalmıştı.

Mesut Bakkal, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Son dakikada gelen gol gerçekten şaşırtıcıydı. 10 kişiye karşı oynadığımız maçta takım olarak iyi bir performans sergileyemedik. Ben ileri oynayın diyorum, oyuncular geri oynuyor. Üzgünüm. Taraftarımıza teşekkür ediyor, hatta özür diliyorum. Muhteşem bir destek vardı ve bu bizim için büyük bir avantajdı. Ancak son dakikada gelen talihsiz golle sahadan beraberlikle ayrıldık. İyi oynamadık.” dedi.



SÜPER LİG YARIŞI SON HAFTAYA TAŞINDI

Trendyol 1. Lig’de 2025-2026 sezonunda Süper Lig’e doğrudan yükselecek ikinci takım, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Daha önce Erzurumspor FK’nin Süper Lig vizesi aldığı ligde, ikinci sıradan doğrudan yükselme mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor son haftaya aynı puanla girdi.



İKİLİ AVERAJDA AVANTAJ AMED’İN

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Amed Sportif Faaliyetler 2-1 kazanırken, Diyarbakır’daki mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçlara göre, sezon sonunda puan eşitliği olması durumunda Amed Sportif Faaliyetler, ikili averaj üstünlüğü sayesinde rakibinin önünde yer alacak.