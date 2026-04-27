Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve iç piyasadaki talep dengeleriyle birlikte Kapalıçarşı’da hareketli bir sabah yaşanıyor.
Altın ve bitcoin'de rekor üstüne rekor, petrol, dolar, gümüş ne kadar? Kapalıçarşı alev aldı
Piyasalar haftaya hareketli başladı. Kapalıçarşı’da gram altın 6.800 TL eşiğini geçerken, Bitcoin 80 bin dolara dayandı. Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik sonrası yatırımcı güncel rakamlara kilitlendi.Derleyen: Züleyha Öncü
Gram altın 6.800 TL barajını aşarken, Bitcoin ve Brent petrol cephesinde de dikkat çeken yükselişler kaydedildi.
Kapalıçarşı’da altın fiyatları, hem ons bazlı yükseliş hem de döviz kurlarındaki stabil seyrin etkisiyle yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor.
Ons Altın Bugün Ne Kadar?
Küresel piyasalarda ons altın 4.720,87 dolar bandında seyrederek altın fiyatlarındaki yerel yükselişi destekliyor.
Gram Altın Bugün Ne Kadar?
Serbest piyasada 6.836,13 TL seviyelerinden işlem görerek yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Çeyrek ve Yarım Altın Bugün Ne Kadar?
Çeyrek altın haftaya 11.245,39 TL satış fiyatıyla başlarken, yarım altın 22.524,96 TL seviyesinden alıcı buluyor.
Döviz Kurları ve Petrol Cephesi
Dolar ve Euro, yeni haftaya sınırlı bir değişimle ancak güçlü bir duruşla başladı.
Dolar Bugün Ne Kadar?
Haftanın ilk işlem gününde 45,03 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda.
Euro Bugün Ne Kadar?
Avrupa para birimi ise Türk Lirası karşısında 52,90 TL seviyelerinden işlem görüyor.
Brent Petrol Bugün Ne Kadar?
Enerji piyasalarında Brent petrolün varil fiyatı, arz endişeleri ve jeopolitik risklerin etkisiyle 106,70 dolara kadar tırmandı.
Bitcoin Şahlandı
Dijital varlık piyasasında ise tam bir ralli havası hakim. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yüzde 1,28’lik bir artışla 79.234 dolar seviyelerine ulaşarak kritik eşikleri birer birer aşmaya devam ediyor.
Gümüş Bugün Ne Kadar?
27 Nisan 2026 itibarıyla gram gümüş, piyasalardaki hareketlilikle birlikte yaklaşık 109 - 111 TL aralığında işlem görmektedir. Güncel verilere göre gram gümüş alış fiyatı 109,50 - 110,18 TL civarında seyrederken, satış fiyatı 110,50 - 114 TL seviyelerine çıkabilmektedir.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır.