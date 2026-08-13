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Kaynak: ANKA

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Cooper’ı kabul ederek ülkedeki yabancı askeri varlığın sona erdirilmesine ilişkin takvimi görüştü.

Zeydi, tarafların daha önce üzerinde uzlaştığı takvime bağlı kalınacağını belirterek, Uluslararası Koalisyon’un askerî misyonunun 30 Eylül’de sona ereceğini ve güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanacağını ifade etti.

"1 Ekim, Irak devleti için yeni bir gün olacak" diyen Zeydi, bu tarihten itibaren Irak’ın herhangi bir yabancı askerî varlıktan arındırılmış olacağını ve ülkenin kendi güvenlik ve askerî kapasitesiyle güvenliğini sağlayacağını söyledi.

Görüşmede, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasının güvenlik, istikrar ve devlet egemenliği açısından temel önemde olduğu da vurgulandı.

Açıklamada, Zeydi’nin temmuz ortasında Washington’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında varılan mutabakat doğrultusunda Uluslararası Koalisyon’un askerî misyonunun sona erdirilmesi konusunda tarafların "tam ve nihai" mutabakat içinde olduğu belirtildi.

Irak ile ABD arasındaki ilişkilerin bundan sonraki dönemde karşılıklı egemenliğe ve ortak çıkarlara saygı temelinde ekonomi, kalkınma ve güvenlik alanlarında iş birliği ve ortaklığa yönelmesi konusunda da mutabık kalındığı kaydedildi.