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ROKETSAN, Türkiye’nin hava-hava füze kabiliyetini yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

GÖKBORA hava-hava füzesi, sahip olduğu katı yakıtlı ramjet motoru, uzun menzili ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor. Füzenin, özellikle milli savaş uçağı KAAN ve Bayraktar KIZILELMA’nın iç istasyonlarından kullanılmak üzere geliştirilmesi, projeye stratejik önem kazandırıyor.

MENZİLİ 185 KM'İN ÜZERİNDE OLACAK

Görüş ötesi hava-hava füzesi sınıfında yer alan GÖKBORA’nın menzilinin 100 deniz milinin, yani 185 kilometrenin üzerinde olması hedefleniyor.

Katı yakıtlı ramjet motoru sayesinde füzenin uçuş boyunca yüksek hız ve enerji koruması sağlayarak uzun mesafelerdeki hava hedeflerine karşı etkili olması amaçlanıyor.

GÖKBORA’yı öne çıkaran unsurlardan biri de beşinci nesil savaş uçaklarının ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanması.

Füzenin KAAN ve KIZILELMA’nın iç silah istasyonlarına uyumlu olması, platformların düşük radar görünürlüğünü koruyarak uzun menzilli hava-hava mühimmatı taşımasına imkan sağlayacak.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de GÖKBORA’nın ramjet motoru sayesinde muadil füzelere kıyasla çok daha üstün hava-hava özelliklerine sahip olmasının değerlendirildiğini açıklamıştı.

Bu özellikleriyle GÖKBORA, Avrupa’nın Meteor füzesiyle aynı sınıfta değerlendirilen önemli bir yerli alternatif olma potansiyeli taşıyor.

Türkiye açısından GÖKBORA’nın önemi yalnızca menzil ve hızla sınırlı değil. Füzenin milli savaş uçağı KAAN ile birlikte geliştirilmesi, Türkiye’nin platform ve mühimmat arasındaki bağımlılığını azaltırken hava muharebesinde daha bağımsız bir yapı oluşturmasına katkı sağlayabilir.

MART 2031’DE TAMAMLANMASINI HEDEFLENİYOR

GÖKBORA’nın F-16 üzerindeki kalifikasyonunun ise Mart 2031’de tamamlanmasının hedeflendiği açıklanmış durumda. Projenin tamamlanmasıyla Türkiye, uzun menzilli hava-hava muharebesinde kendi ramjet teknolojisine sahip önemli bir mühimmatı envanterine kazandırmayı hedefliyor.