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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Odatv soruşturması kapsamında tutuklandıktan yaklaşık sekiz ay sonra yaşamını yitiren Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında bugüne kadar dört kişi tutuklandı.

Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından cezaevine ambulansla giderek ilk müdahaleyi gerçekleştiren iki acil tıp teknisyeni (ATT) de "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

DW Türkçe'nin ulaştığı hakimlik ifadelerinde Özlem U. ve Emre A., kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. İki sağlık çalışanının anlatımları, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün ambulans ekibinin müdahale sürecine ilişkin ayrıntılar içeriyor.

"AMBULANSTA DOKTOR BULUNMASI GEREKİYORDU"

Olay tarihinde 26 yaşında olan Özlem U., görev yaptıkları Silivri 2 No'lu Acil Yardım İstasyonu'na bağlı ambulansın normal şartlarda doktorlu ekip olarak hizmet vermesi gerektiğini belirtti.

Ambulansta görev yapan doktorun tayin nedeniyle ayrıldığını söyleyen U., yerine yeni bir doktor atanmadığını ifade etti. U., böyle durumlarda başka bir ekipte görev yapan doktorun ambulansa katılması gerektiğini belirterek, olay günü bu uygulamanın gerçekleşmediğini anlattı.

U., cezaevinden ayrılmadan önce 112 Komuta Merkezi'ne bilgi verdiklerini ve ardından yemek için dışarı çıktıklarını söyledi. Cezaevinden yaklaşık hangi saatte ayrıldığını ve yemeğe nerede gittiklerini hatırlamadığını belirten U., yemek sırasında acil durum anonsu geldiğini kaydetti.

Anonsun ardından doğrudan cezaevine döndüklerini belirten U., Kozinoğlu'nun bulunduğu mahkûm kabul bölümüne ulaştıklarında hastada yaşam belirtisi görmediklerini söyledi.

Ancak cezaevi görevlilerinin Kozinoğlu'nun sağlık ekibi gelmeden kısa süre önce konuştuğunu belirtmesi üzerine müdahaleye başladıklarını aktaran U., o gün doktorun yerine Emre A.'nın ekibe dahil edildiğini ifade etti.

U., Emre A.'nın göreve yeni başlamış olması nedeniyle bu görevlendirmeye şaşırdığını da belirtti.

KOZİNOĞLU'NA KALP MASAJI VE ADRENALİN UYGULANDI

Özlem U., müdahale sırasında Emre A.'ya damar yolu açması talimatını verdiğini söyledi. U., kendisinin kalp masajına başladığını, Emre A.'nın ise 1 miligram adrenalin uyguladığını anlattı.

EKG'de herhangi bir hareketlilik görülmemesi üzerine ambulans şoföründen mavi kod verilmesini ve doktorlu başka bir ekibin çağrılmasını istediğini belirten U., ardından hastayla birlikte yola çıktıklarını söyledi.

Yolculuk sırasında başka bir ambulansla iletişim kurulduğunu aktaran U., Kınalı gişeleri geçildikten sonra durduklarını ve kısa süre içerisinde diğer ambulansın yanlarına geldiğini ifade etti.

Diğer ambulanstaki sağlık çalışanlarının kendi araçlarına geçtiğini belirten U., paramedik Nesrin'in gelir gelmez kalp masajını devraldığını söyledi. Entübasyon işlemi tamamlanana kadar yolda beklediklerini belirten U., bu sırada kalp masajı ve adrenalin uygulamasının sürdüğünü kaydetti.

U., müdahale boyunca EKG'de herhangi bir hareket görülmediğini ifade etti.

"ETKİLİ MÜDAHALEDE BULUNDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Kendisinin olay boyunca görevini yerine getirdiğini savunan Özlem U., hastanın durumunun ağır olduğunu görmelerinin ardından doktorlu ekip talep ettiklerini söyledi.

U., "Hiçbir şekilde bekleme yapmadık. Ben etkili müdahalede bulunduğumu düşünüyorum. Doktorlu ekip olmadığı için paramedik ekip göndermişler" dedi.

Silivri Devlet Hastanesi'ne ulaştıklarında diğer ambulansın da kendilerini takip ettiğini belirten U., hastayı doktora teslim ettiklerini ancak bundan sonraki sürece ilişkin bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Kozinoğlu'nu daha önce tanımadığını belirten U., kim olduğunu olay sırasında öğrendiğini ifade etti.

EMRE A.: "SADECE BANA VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRDİM"

Olay sırasında 23 yaşında olan Emre A. ise ifadesinde henüz iki aylık memur olduğunu ve hizmet içi eğitimlerini tamamlamadığını belirtti.

Emre A., 112 Komuta Merkezi'ndeki şef doktorun talimatıyla personel eksikliği nedeniyle Beylikdüzü 1 No'lu Acil Yardım İstasyonu'ndan Silivri 2 No'lu Acil Yardım İstasyonu'na gönderildiğini söyledi.

Silivri'deki istasyonda olay günü ilk kez görev yaptığını aktaran Emre A., yaklaşık 18.00 sıralarında cezaevinden ayrılarak yemek yemeye gittiklerini anlattı. Yemeğe başladıktan kısa süre sonra anons geldiğini ve bunun üzerine hemen olay yerine hareket ettiklerini belirten Emre A., kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Emre A.'nın avukatı Nazan Türkdoğan da hakimlik sorgusunda müvekkilinin daha önce Silivri'ye gelmediğini ve cezaevinde görev yapmadığını belirtti.

Türkdoğan, sağlık ekibine yalnızca "fenalaşan bir hasta var" şeklinde bildirim yapıldığını, ekibin bunun üzerine olay yerine giderek müdahaleye başladığını söyledi.

Müvekkilinin Kozinoğlu'nun kimliği hakkında herhangi bir bilgisinin bulunmadığını savunan Türkdoğan, sağlık ekibinin kalp atışı olmadığını tespit ettikten sonra doktorlu ekip talebinde bulunduğunu belirtti.

Türkdoğan, doktorlu ekibin bulunmadığının bildirilmesinin ardından paramedik ekibin geldiğini ve sağlık çalışanlarının müdahaleyi sürdürdüğünü ifade etti.

KOZİNOĞLU NE ZAMAN RAHATSIZLANDI?

Soruşturma dosyasındaki belgelere göre Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2011 günü saat 17.56'da rahatsızlandı.

Aynı koğuşta Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli subaylar Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım, durumu fark ettikten sonra saat 18.08'de acil çağrı butonuna bastı.

Kozinoğlu, infaz koruma memurları tarafından 18.25'te sedye kullanılarak dışarı çıkarıldı. Cezaevi içerisindeki koridorlar ve yedi ayrı kapı geçildikten sonra Kozinoğlu, 112 Acil Servis ambulansının giriş yapacağı mahkûm kabul kapısına götürüldü.

Dosyada yer alan iddiaya göre Kozinoğlu'nun bu aşamada nefes aldığı ve konuşabildiği belirtildi.

AMBULANS 29 DAKİKA SONRA GELDİ

Kayıtlara göre 112 Acil Servis ambulansı saat 18.37'de cezaevine ulaştı. Böylece acil çağrı butonuna basılmasıyla ambulansın cezaevi kapısına gelmesi arasında 29 dakika geçti.

İlk sağlık ekibinin 18.37 ile 18.47 saatleri arasında Kozinoğlu'na müdahale ettiği kayıtlara yansıdı. Ardından Kozinoğlu ambulansa alınarak hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Ambulans saat 19.00'da otoyolda durdu. Burada sağlık ekiplerinin müdahalesi devam ederken ikinci ambulans da olay yerine ulaştı ve paramedik ekip müdahaleye katıldı.

Kozinoğlu'nun bulunduğu ambulans saat 19.10'da Silivri Hastanesi'ne vardı. Böylece ambulansın Silivri Cezaevi'nden Silivri Devlet Hastanesi'ne ulaşması 23 dakika sürdü.