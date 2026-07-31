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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 2026 yılının ilk altı aylık turizm verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Yılın ilk yarısında küresel ve bölgesel gelişmelerin turizm sektörünü doğrudan etkilediğini belirten Bakan Ersoy, özellikle ikinci çeyrekte İran-İsrail-Amerika hattında yaşanan savaşın uluslararası seyahat talebini, hava trafiğini ve rezervasyon süreçlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Buna rağmen Türkiye'nin krizleri doğru yöneterek turizmde güçlü performansını koruduğunu vurgulayan Ersoy, sektörün son yıllarda hayata geçirilen politikalar sayesinde çok daha dirençli bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

Ersoy konuşmasında turizm rakamlarını paylaştı işte Ersoy’un paylaştığı tabloya göre turizmde son durum şu şekilde oldu;

GECELİK HARCAMALAR ARTTI

İlk 6 aylık ortalamalara bakıldığında, tüm ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması 2025 yılında 106 dolar iken 2026 yılında 109 dolara yükselmişti. Bu harcama kalemi detaylandırıldığında; yabancı ziyaretçilerin harcamasının 121 dolardan 122 dolara çıktığı, yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcamasının ise 70 dolardan 75 dolara ulaştığı görülmekte.

Çeyrekteki harcama tutarı 2025 yılında 99 dolar seviyesindeyken, 2026 yılında 102 dolar olmuştu. Çeyrekteki harcama tutarı ise 2025 yılında 110 dolar seviyesindeyken, 2026 yılında 113 dolara çıkmıştı. Bu veriler ışığında, yılın ilk 6 aylık ortalama kişi başı gecelik harcamasında toplam yüzde 2,6 oranında bir artış yaşandı.

EN FAZLA RUSLAR GELMİŞ

Yılın ilk 6 aylık döneminde toplam ziyaretçi sayısı 2025 yılında 26 milyon 389 bin kişi iken, 2026 yılında bu sayıda yüzde 2,4 oranında bir daralma yaşanmış ve toplam rakam 25 milyon 759 bin kişiye geriledi.

2026 yılındaki toplam ziyaretçi sayılarına göre ülkemize en çok gelen ilk 3 milliyet şu şekilde sıralandı:

Rusya Federasyonu: 2,65 Milyon

Almanya: 2,44 Milyon

Birleşik Krallık: 1,58 Milyon

AYLIK BAZDA ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

2026 yılının aylık bazdaki ziyaretçi sayıları ise Ocak ayında 3,1 milyon, Şubat'ta 2,8 milyon, Mart'ta 3,2 milyon, Nisan'da 4,3 milyon, Mayıs'ta 5,7 milyon ve Haziran ayında 6,5 milyon kişi olarak kaydedildi.

60 MİLYARLIK DEV KREDİ

Bakan Ersoy, turizm sektörünün finansman ve istihdam yapısını güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Turizm Destek Paketi kapsamında 60 milyar liralık kredi imkânı sağlandığını hatırlattı.

Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayan yeni destek modeliyle sigortalı başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği verildiğini belirten Ersoy, sektör için toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldığını ifade etti.

Konaklama vergisi oranının da yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirildiğini anımsatan Ersoy, kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğiyle Türk turizminin küresel gelişmeler karşısında yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

TÜRKİYE TURİZMİ KRİZLERE KARŞI DAHA DİRENÇLİ

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada jeopolitik risklerin her zaman var olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, 2018 yılından itibaren sektörü krizlere karşı daha dayanıklı hale getirecek adımları hayata geçirdiklerini belirtti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması, ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni kaynak pazarlara yönelinmesi ve dünyanın dört bir yanında yürütülen tanıtım faaliyetlerinin bu stratejinin temelini oluşturduğunu ifade eden Ersoy, savaşın başladığı ilk andan itibaren sektör temsilcileriyle koordinasyon içinde hareket ederek tanıtım, pazarlama ve kapasite planlamalarını hızla güncellediklerini söyledi.

Ersoy, "Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada krizler dün de vardı, bugün de var. Biz sektörümüzü bu gerçekliğe göre hazırladık. Gelişmeleri doğru okuyup ihtiyaç duyulan adımları zamanında atarak süreci başarıyla yönetiyoruz." dedi.

“GÜVENLİ VE GÜÇLÜ DESTİNASYON KİMLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK”

Türkiye'nin güvenli ve güçlü destinasyon kimliğini uluslararası alanda daha da pekiştirdiğini vurgulayan Ersoy, TGA aracılığıyla hazırlanan ve Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtan mini dizilerin 5 milyarı aşkın izlenmeye ulaştığını açıkladı.

Yılın ilk yarısında Andrea Bocelli, Scorpions, Pet Shop Boys, Alice Cooper, Kanye West ve Ricky Martin gibi uluslararası sanatçıların konserlerine yurt dışı tanıtım ve satış desteği sağlandığını belirten Ersoy, UEFA Avrupa Ligi Finali'nin İstanbul'da düzenlenmesi ve Formula 1'in 2027 yılı itibarıyla yeniden İstanbul'a dönecek olmasının Türkiye'nin uluslararası organizasyon kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Ersoy, "Türkiye, ateş çemberi içindeki bölgede istikrar adası olduğunu uluslararası organizasyonlarla bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.