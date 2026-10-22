Kaynak: Haber Merkezi

Şirketin Seattle'daki genel merkezinde Amazon Web Services'te pazarlama ve operasyon yöneticisi olarak çalışan Laura Danbom New York'a taptığı bir iş seyahati sırasında üst düzey bir yönetici tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Dabom şirketin iddialarla ilgili tam bir soruşturma yürütmediği için kendisinden bu konuda sessiz kalmasını istediğini iddia etti ve tazminat talebinde bulundu.

İddiaya göre olay Danbom'un 27 Ekim 2023'te, aralarında Madrid'de bulunan ve kendi bölümündeki en başarılı reklam yöneticilerinden Michelangelo Simonte'nin de yer aldığı bir grup meslektaşıyla New York'a yaptığı seyahat sırasında gerçekleşti. Önceki gün Seattle'daki eyalet mahkemesine açılan davaya göre, o akşam grup Amazon'un düzenlediği açık bar etkinliğine katıldı ve karaoke barlarda buluşmaya devam etti; tüm masraflar Amazon tarafından karşılandı.

Şikayete göre, akşamın erken saatlerinde Danbom ve Madrid'deki Amazon ofislerinde çalışmaya devam eden Simonte "flört ettiler", "şakalaştılar" ve "iyi anlaştılar". Şikayete göre, gecenin sonunda Simonte "onu öptü" ve Laura'yı otel odasına kadar kendisine eşlik etmesine "ikna etti".

Şikayette, "Laura'nın otel odasında, sabahın erken saatlerinde Simonte ona tecavüz etti" denildi. "Tecavüz başlamadan önce Laura 'hayır' dedi. Tecavüz sırasında Laura ona 'bunun farkında mısın?' diye sordu ve Simonte onun cümlesini tamamlayarak 'tecavüz mü? Evet.' dedi. Laura'nın itirazlarını görmezden geldi. Ona tecavüz etti."

Şikayet dilekçesine göre, ertesi gün olayı New York Polis Departmanına bildirdi, memurlara Simonte'nin geride bıraktığı bir prezervatifi teslim etti ve tecavüz kiti testi yapılmasına izin verdi. İddianameye göre, bir dedektifin olası bir itiraf için dinlediği Danbom ve Simonte arasındaki telefon görüşmesi sırasında Simonte, aralarında hiçbir zaman cinsel ilişki yaşanmadığından "yüzde 200 emin" olduğunu söyledi. Daha sonra, şikayet dilekçesine göre, polis sorgusunda kendiyle çelişerek, hatırlayamayacak kadar sarhoş olduğunu söyledi.

Danbom'un avukatı Jay Free, NYPD'nin davayı yerel savcılara sevk etmeyi reddettiğini ve polisin tüm soruşturma yollarını tükettiğini söylediğini belirtti. Şikayette, polisin Danbom'un tecavüzü bildirdiği tanıkları, aralarında başka bir Amazon çalışanının da bulunduğu kişileri, olaydan hemen sonra sorgulamadığı iddia ediliyor.

Danbom, şikayet dilekçesinde, Amazon'un, kendi ifadesini doğrulayabilecek tanıklarla görüşmeden ve "ortada olan kanıtları toplamadan" soruşturmayı kapattığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Şikayette ayrıca, Amazon'un soruşturması sırasında şirketin "Laura'nın saldırıyı durdurmak için yeterince çaba göstermediğini ima eden uygunsuz ve yeniden travma yaratıcı sorular sorduğu, hatta Laura'ya 'hayır' diye bağırıp bağırmadığını sorguladığı" iddia edildi. "Bu, 2024 yılında önde gelen bir işveren tarafından yapılan utanç verici bir sorgulamadır."

Dava dilekçesine göre şirket, New York savcılarının Simonte aleyhine dava açması halinde davayı yeniden açacağını belirtti. Ayrıca şirket, iddialara göre Danbom'a "Simonte'nin iş yerinde tecavüze uğraması hakkında konuşmaması, iddianın 'son derece gizli' olduğunu söylemesi" talimatını verdi.

Danbom, The New York Post'a konuştu ve "Bu durum, etkinliklerde onunla etkileşime girebilecek diğer kadınları uyarmamı engelledi" dedi.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Danbom'a Amazon'daki rolünün değişmeyeceği ve "Simonte ile doğrudan, telefonla, e-postayla ve uzaktan toplantılar aracılığıyla çalışması" gerektiği söylendi.

AMAZON İDDİALAR HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Amazon sözcüsü Kelly Nantel ise yaptığı açıklamada, "Bu tür iddiaların her birini son derece ciddiye alıyoruz ve iş yerinde cinsel taciz veya her türlü şiddete karşı sıfır toleransımız var. Aldığımız her raporu titizlikle araştırıyoruz ve politikalarımızı ihlal ettiği tespit edilenlere karşı, işten çıkarmaya kadar varan uygun önlemleri alıyoruz. Her bir endişenin duyulmasını ve gereken özenle ele alınmasını sağlamak için sağlam politikalarımız ve eğitimli araştırmacılarımız bulunmaktadır. Şu anda bu devam eden davayla ilgili daha fazla bilgi paylaşamasak da, titiz süreçlerimizi izlemeye ve tüm çalışanlarımızı aynı yüksek standartlara uymaya devam ettiriyoruz" dedi.

Danbom ise olaydan sonra iki kez izin aldığını söyledi. Amazon'da 10 iş başvurusunda bulunduktan sonra, 2024 yılında Simonte ile etkileşimde bulunmayacağı farklı bir pozisyona transfer edildiğini belirterek, "Bu aslında bir kaçıştı, pozisyon yatay bir geçişti. Terfi yolundaydım ve bundan vazgeçmek zorunda kaldım" dedi.

Danbom, mahkemede ispatlanacak bir miktarda, kaybedilen ücretlerin (gelecek ve geçmişe dönük ücretler, kaybedilen ikramiyeler ve diğer istihdam hakları dahil) tazminat talep etti.