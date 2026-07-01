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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Altınkum Plajı'yla ilgili ücret tartışması gündem oldu. Plaja gitmek isteyen bir vatandaş, daha önce ücretsiz olarak kullandıkları alanın bu yıl kişi başı 1.500 TL ücretle hizmet vermeye başladığını iddia etti.

Vatandaş, ücretsiz otopark alanına yönelmek istediklerinde de çeşitli engellerle karşılaştıklarını öne sürerek, plaj çalışanlarının ücretsiz park alanına giriş yapılmaması için çaba gösterdiğini savundu.

Daha önce böyle bir uygulamanın bulunmadığını belirten vatandaş, bu yıl plajın tamamen ücretli hale getirildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.