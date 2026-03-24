ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomi piyasasını sarsmaya devam ediyor. Orta Doğu tarafında yaşanan gerilim enerji fiyatlarında dev artışa sebep oldu. Enerji fiyatlarındaki artış ise güvenli liman olarak tanımlanan altın tarafında sert satışlara sebebiyet verdi.

GÜVENLİ LİMAN ÜZDÜ

Bayram sonrası ilk gün güvenli liman olarak tabir edilen altın ve gümüş tarafında yüzde 7’lik sert satışlar gerçekleşti. Altın tarafında 40 yıl sonra en sert satışı gördü. 1983 yılında bu yana altın tarafı haftalık en büyük kaybı yaşadı. 5 bin dolar bandında olan ons altın bir günde 4 bin dolara kadar düşerek 900 doları aşan bir düşüş oldu. Brent petrol ise 110 dolara kadar sert yükseliş gösterdi.

PARALAR DOLARA KAYDI

Altın tarafında yaşanan düşüşün nedeni ise enerji fiyatlarındaki artış ile pek çok ülke dövize yöneldi. Dolar tarafında savaş gerilimi ile artış yaşandı. Güvenli liman tarafı yatırımcının yüzünü güldürmezken, dolar son günlerde artışı ile dikkat çekiyor.

28 Şubat’tan bu yana 43 dolar seviyesi 44,53 dolar bandına kadar geldi. Güvenli liman olarak tabir edilen altın ve gümüş yatırımcısını kaybettirirken, son günlerde dolar yatırımcısının yüzünü güldürdü.