Kaynak: DHA

Yurt içi piyasalarda yatırım enstrümanları arasında adeta bir taht kavgası yaşanıyor. Son dönemde emtia piyasalarındaki dalgalanmaları ve yükseliş grafiğini nakde çeviren vatandaşlar, "en güvenli liman" olarak gördükleri toprağa geri dönmeye başladı. Deprem felaketinin ardından adetsel bazda yaşanan duraklama dönemi ise tamamen kapandı.

DEPREM YARASI SARILDI: SATIŞLAR YENİDEN 3,3 MİLYON SEVİYESİNDE

Son 5 yıla ait gayrimenkul satış verilerini masaya yatıran Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ülkü Uçar, sektörün makro karnesini net rakamlarla ortaya koydu. 2023 yılındaki büyük deprem felaketi hariç, gayrimenkul satışlarının her yıl düzenli olarak arttığını ifade eden Uçar, şu kronolojik verileri paylaştı:

"Türkiye genelinde 2020 yılında yaklaşık 2 milyon 750 bin seviyesinde olan gayrimenkul satışları sonraki yıllarda düzenli olarak yükseldi. Sadece depremin yaşandığı 2023 yılında yaklaşık 200 bin adetlik düşüş oldu. Ancak 2024 ve 2025 yıllarında yeniden artış yaşandı ve satışlar tekrar 3 milyon 300 bin seviyelerine ulaştı. Deprem döneminde adetsel bazda yaşanan o gerileme geride kaldı, ivme yeniden yakalandı ve piyasa sert bir yükseliş trendine girdi."

"FİYATLAR DURAĞANLAŞTI, EMLAK OFİSLERİNDE TELEFONLAR SUSMUYOR"

Gayrimenkulün zam dalgasına ara vererek fiyat açısından sakin bir limana çekilmesinin, altın yatırımcısı için kaçırılmayacak bir arbitraj fırsatı yarattığını belirten Ülkü Uçar, sahadaki son durumu şu sözlerle özetledi:

"İnsanlar gayrimenkulün en güvenilir yatırım aracı olduğunu biliyorlar. Bu nedenle altınlarını bozdurup, gayrimenkule yöneliyorlar. Şu anda da altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte gayrimenkuller fiyat açısından durağan bir döneme geçti. Altınlarını bozdurup konut, arsa, tarla gibi gayrimenkulleri almak için emlak ofislerimize başvuran epey bir vatandaşımız var. Bu da demek oluyor ki; altın yatırımcıları artık parayı toprağa gömüyor."

YATIRIMCININ YENİ GÖZDESİ: ARSA VE TARLA

Sektör temsilcileri, konut fiyatlarındaki yüksek fahiş oranlar ve kredi musluklarının kısılması nedeniyle vatandaşların bütçelerine uygun arsa ve tarlalara akın ettiğini belirtiyor. Altın bozdurarak yapılan bu alımların, özellikle tarımsal arazi ve gelişmekte olan çeper bölgelerdeki arsa fiyatlarını önümüzdeki dönemde yeniden hareketlendirebileceği tahmin ediliyor.

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR