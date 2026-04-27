Altın fiyatları yeni haftaya yatay ve temkinli bir görünümle başlarken, küresel piyasalarda gözler jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.

27 Nisan 2026 itibarıyla gram altın 6.827 TL, ons altın ise 4.715 dolar seviyesinden güne başladı. Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 6.851 TL’den, çeyrek altın ise 11.228 TL’den satılıyor.

Orta Doğu’daki belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürürken, ABD ile İran arasında planlanan İslamabad görüşmesinin iptal edilmesi piyasadaki temkinli duruşu güçlendirdi. Hürmüz Boğazı’nda süren belirsizlik de enerji fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSEK SEYREDİYOR

Petrol fiyatları, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin etkisiyle 106,5 dolar seviyelerine yakın seyrediyor. Brent petrol fiyatları son haftalarda güçlü yükseliş gösterirken, olası bir anlaşma beklentisi daha sert artışların önüne geçiyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Piyasalar bu hafta başta Federal Reserve (Fed) olmak üzere Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. Faiz politikalarına ilişkin mesajların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

UZMANDAN KRİTİK SEVİYELER

Pusula Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarında son haftalarda 4.830-4.880 dolar bandının güçlü direnç olarak öne çıktığını belirtti.

Eryılmaz, “Uzun vadeli yatırımcılar için ons altında 4.600-4.650 dolar bandı kademeli alım için ilk fırsat bölgesi olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

GRAM ALTINDA BEKLENTİLER

Gram altın tarafında da yukarı yönlü ana trendin sürdüğünü ifade eden Eryılmaz, 6.700-6.750 TL aralığının kademeli alım için uygun seviyeler olduğunu belirtti.

Eryılmaz ayrıca, “6.900 TL üzerindeki hacimli kırılmalarda yükseliş ivmesi güçlenebilir” diyerek yatırımcıları kritik seviyelere karşı uyardı.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir tamamen bilgilendirme amaçlıdır.