Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte goller Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira’dan geldi.
İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'de büyük tehlikenin altını çizdi; yönetime acil çağrı
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da Ederson ve Tedesco'yu sert sözlerle eleştirirken, Fenerbahçe yönetimine de kongre çağrısında bulundu.
“EDERSON'U BU AKŞAM YOLLARIM, TEDESCO DA ONUNLA BİRLİKTE DEVAM EDEBİLİR”
“Böyle bir skor beklemiyordum ama oyunu bekliyordum. Ederson’u bu akşam yollarım, hemen. Tedesco da onunla birlikte devam edebilir çünkü tercihlerine bakıyorsun, oyuna müdahalelerine bakıyorsun hiçbir ışık göremiyorum seneye devam etmek için. Sen bu Nene'ye nasıl bu kadar dayanıyorsun.”
“O PENALTIYI ATACAKSIN”
“O penaltıyı atacaksın ve moral olarak üste çıkacaksın. Taraftarlar endişe etmeye başlayacak çünkü o ana kadar Galatasaray’ın da ürettiği bir şey yok. Fenerbahçe önde baskı yapıyor, Galatasaray’ı kalesinden uzak tutmayı amaçlayan bir oyun.”
“EDERSON DERBİYİ BU HALE GETİRDİ”
“Devrenin sonunda taçtan bir gol. Sonra tamam 1-0. Şu maçta 10 kişi kalma ya! Ederson zorla attırdı kendini, hakem iyi sabretti. Geçen hafta Rize maçını yaktı, şimdi de derbiyi bu hale getirdi. Ne devam edeceğim Fenerbahçe 11 milyon euro veriyor yahu! Hiçbir şey yapmadı, maçı kopardı. O dakikadan sonra Fenerbahçe’nin reaksiyon göstermesini beklemek haksızlık olur.”
"İYİ YÖNETTİ"
"Hakemi inceleriz ama bu maçları yönetmek hiç kolay değil. Hakemi kandırmak için, hakemi zor durumda bırakmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kulübeler zaten öyle. Tartışmalar 1 hafta önceden başlıyor. İyi yönetti yine."
SADETTİN SARAN’A ÖNERİ
"Artık Fenerbahçe’nin ikinciliği de tehlikede. Trabzonspor kazanırsa ikinci sıraya çıkacak. Fenerbahçe’nin maliyeti 300 milyon Euro’lar civarında ve sen 3. oluyorsun. Sayın Sadettin Saran’ın da acil bir şekilde kongre kararı alıp güven tazelemesi lazım."