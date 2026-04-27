beIN Trio'da derbinin hakemine büyük fırça: Hakemi sahaya gömdüler

40' dakikada Osimhen'in attığı golün santrası sırasında Yunus Akgün'ün gördüğü sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Kazara çarpıyor Yunus ama hakem bilerek çarptığını düşünüyorsa bunun sarı kartı da olmaz. Bu sarı kart hatalı.

Bahattin Duran: Deniz Çoban'ın söylediklerine katılıyorum. Ya hiç kart olmaz ya kırmızı kart olur. Bence kart görmemeliydi.

Bülent Yıldırım: Size bilerek çarptığını düşünüyorsanız bunun sarısı olmaz. Ancak, Yunus kazara çarptı.