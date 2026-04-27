beIN Trio'da derbinin hakemine büyük fırça: Hakemi sahaya gömdüler

Galatasaray’ın sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbinin tartışmalı anları beIN Trio tarafından değerlendirildi. Hakem Yasin Kol’un birçok kritik kararı eleştirildi.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Trio ekibi, karşılaşmada hakemin bazı kırmızı kart ve bir penaltı pozisyonunu es geçtiğini ifade ederken, genel performansın yetersiz olduğu yönünde görüş bildirdi.

5' Oosterwolde - Uğurcan gerginliği

Bahattin Duran & Bülent Yıldırım: İki sarı kart kararı da doğru.
Deniz Çoban: Doğru isimler kart gördü, fazlasına gerek yoktu ama ikaz yapılabilirdi.

11' Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı

Bahattin Duran: Karar doğru. Davinson’a bariz gol şansını engellemekten sarı kart gerekirdi.
Deniz Çoban: Penaltı tartışmasız. Hakem elini cebine attı ama sarı kartı vermekten vazgeçti, hata yaptı.
Bülent Yıldırım: Penaltı doğru, sarı kart eksik kaldı.

21' dakikada Davinson'un Sidiki Cherif'e yaptığı müdahalede devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Burada faul verilmesi gerekirdi. Adil mücadele yok. Kol açık ve itiyor. Pozisyon dışarıda.
Bahattin Duran: Deniz Çoban'ın dedikleri doğru, riskli bir hareket yaptı Davinson. Hakem görmüş ve etkisine inanmamışsa çok eleştirmem.
Bülent Yıldırım: Adil bir mücadele değil, sırttan itme. Temas noktası muhtemelen çizginin dışında.

22' Leroy Sane’nin penaltı beklediği pozisyon

Bahattin Duran: Net penaltı ve sarı kart. Hakem pozisyonu göreceği yerde değildi.
Deniz Çoban: Şüphesiz penaltı ve sarı kart. Hakem doğru yere gidemediği için değerlendiremedi.
Bülent Yıldırım: Net penaltı.

31' dakikada Lemina'nın Talisca'ya faulünde kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Sarı kart olmalıydı.
Deniz Çoban: Net sarı kart olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Sarı kart olmalıydı.

36' dakikada Semedo'nun Barış Alper'e müdahalesinde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Yüzde yüz sarı kart.
Bahattin Duran: Net sarı kart.
Bülent Yıldırım: Net sarı kart.

39' dakikada Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Etkili bir temas yok, Osimhen biraz abarttı. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Penaltı gerekmez. Osimhen'in sonrasındaki davranışları sportmence değil. Hakemin Osimhen'i uyarması gerekirdi.
Bülent Yıldırım: Küçük bir temas var. Devam kararı doğru. Osimhen'in sonrasındaki itirazına kayıtsız kalınmamalıydı.

40' dakikada Osimhen'in attığı golün santrası sırasında Yunus Akgün'ün gördüğü sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Kazara çarpıyor Yunus ama hakem bilerek çarptığını düşünüyorsa bunun sarı kartı da olmaz. Bu sarı kart hatalı.
Bahattin Duran: Deniz Çoban'ın söylediklerine katılıyorum. Ya hiç kart olmaz ya kırmızı kart olur. Bence kart görmemeliydi.
Bülent Yıldırım: Size bilerek çarptığını düşünüyorsanız bunun sarısı olmaz. Ancak, Yunus kazara çarptı.

42' Yunus Akgün’ün Oosterwolde’ye müdahalesi

Bahattin Duran: Krampon kafaya çarptı, net sarı kart. İkinci sarıdan ihraç edilmeliydi.
Deniz Çoban: Ayak kafaya geliyorsa sarı karttır. İkinci sarı kart olmalıydı.

45+3' dakikada Ederson'un tepkisine kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Hakem bunu görmedi. Görüp değerlendirmedi. Ekipten de destek gelmedi. Ederson limiti doldurdu zaten ilk itirazında. Burada ihraç edilmeliydi.
Bahattin Duran: Yüzde yüz hakeme tepki diyemem. O yüzden de ikinci sarı kart diyemem. Belki de o şekilde geri pas veren Cherif'e tepki gösterdi. Niyet okumaya girdiği için net ikinci sarı kart diyemiyorum.
Bülent Yıldırım: Hakem bunu görseydi kayıtsız kalmazdı. Normalde ikinci sarı kartı görürdü, hakem farkında olamadı.

60' Galatasaray lehine verilen penaltı

Deniz Çoban: Penaltıda şüphe yok. Oosterwolde ikinci sarıdan atılmalıydı.
Bahattin Duran: Penaltı doğru. Bariz gol şansı engellendiği için Oosterwolde ihraç edilmeliydi.
Bülent Yıldırım: Penaltı doğru, Oosterwolde’ye ikinci sarı kart gerekirdi.

62' Ederson’un gördüğü kırmızı kart

Bahattin Duran: İkinci sarıdan değil, doğrudan kırmızı olmalıydı.
Deniz Çoban: Gecikmiş bir kırmızı kart, daha önce atılmalıydı.
Bülent Yıldırım: Otoriteyi bu kadar zorlayan oyuncu doğrudan ihraç edilmeli.

73' dakikada topsuz alanda Skriniar - Sallai mücadelesi

Deniz Çoban: Skrinar sarı kart görmeli.
Bahattin Duran: Hücum faul ve sarı kart.
Bülent Yıldırım: Sarı kart olmalıydı.

85' dakikada Davinson'un topu tribüne vurmasına kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Sarı kart gerekir.
Bülent Yıldırım: Net sarı kart.
Bahattin Duran: Sarı kart gerekir.

90+1' Uğurcan’ın topu ikinci kez elinde tutması

Bahattin Duran: Endirekt serbest vuruş verilmeliydi.
Deniz Çoban: Endirekt serbest vuruş olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Net endirekt serbest vuruş. Milli maçta olsa kesin çalarlardı.

Osimhen - Mert Müldür kavgası

Deniz Çoban: İkisi de kırmızı kart görmeliydi. Kırmızı kart için illa yumruk atmak gerekmez; bu kavgacı tavır ihraç gerektirir.
Bahattin Duran: Çok net, tartışmasız ikisine de kırmızı kart.
Bülent Yıldırım: İkisine de kırmızı kart gerekir.

YASİN KOL'UN KARNESİ

Deniz Çoban: Başarısız performans.
Bülent Yıldırım: Kanaatimce kötü performans.
Bahattin Duran: 2 doğru penaltı ama kötü performans.

