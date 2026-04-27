Birçok siyasi parti ve Demokratik Kitle Örgütü'nün katılımı ile 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi öncülüğünde bugün Taksim Kazancı yokuşunda anma gerçekleştirilmek istendi.

1 Mayıs 1977'de katledilenleri anmak için toplanan gruba polis ekipleri müdahale etti.

GÖZALTILAR VAR

Taksim meydanı polis barikatları ile kapatılırken, karanfil bırakmak isteyen bazı kişiler ise gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Kızıl Parti Eş Sözcüsü Gün Çay Aydın ve Merkez Komite Üyesi Eren Çağlar Başbağ da olduğu öğrenildi.

OTURMA EYLEMİNE BAŞLADILAR

Öte yandan sendika.org'un aktardığına göre, ellerinde karanfillerle yürüyenler abluka altına alındı.

Abluka altına alınanlar arasında Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır da bulunuyor

Anmayı yapmakta kararlı olduklarını söyleyen 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi ise oturma eylemine başladı.