Yeni anket Sokağın Nabzı'ndan: O parti yükselişte

Sokağın Nabzı Araştırma Şirketi’nin Nisan ayı yeni anket sonuçları açıklandı. CHP zirvedeki yerini korurken, anketin en çarpıcı sonucu MHP’nin yüzde 5’lik seçim barajının altında kalması ve bir partinin dikkat çeken yükselişi oldu.

CHP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yeni anket sonuçlarına göre, Türkiye genelinde seçmen tercihleri değişim sinyalleri veriyor.

CHP, yüzde 34,7 oy oranıyla birinci parti konumunu sürdürürken, iktidar partisi AK Parti yüzde 31,6 ile ikinci sırada yer aldı.

İki ana blok arasındaki farkın 3,1 puan seviyesinde seyretmesi dikkat çekti.

İYİ PARTİ'DEN BÜYÜK ATAK

Nisan ayı verilerinde en çok konuşulan başlıklardan biri İYİ Parti’nin yükselen performansı oldu.

Son dönemdeki politikalarıyla oyunu artıran İYİ Parti, yüzde 9,2 seviyesine ulaşarak Türkiye genelinde üçüncü sıraya yerleşti.

İYİ Parti’yi, yüzde 7,6 oy oranıyla DEM Parti takip etti.

MHP’DE SERT DÜŞÜŞ: BARAJIN ALTINDA KALDI

Anketin en tartışmalı verisi ise Cumhur İttifakı ortağı MHP’den geldi.

Ankete göre MHP’nin oyları yüzde 4,3 seviyesine kadar geriledi.

Anket sonucuna göre MHP, mevcut seçim mevzuatındaki yüzde 5’lik ülke barajının altında kaldı.

Ankette barajın altında kalan partilerin oy dağılımı ise şöyle:

Saadet Partisi: Yüzde 3,6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,7

Türkiye İşçi Partisi (TİP): Yüzde 1,6

Analistler, ankette görülen MHP'deki düşüş ve İYİ Parti'deki yükselişin merkez sağ ve milliyetçi seçmendeki geçişkenlikten kaynaklandığını belirtti.

Anketteki CHP ve AK Parti arasındaki rekabetin ise ekonomik göstergeler ve yerel yönetimlerin performansı üzerinden şekillendiği vurgulandı.

'Gören bir daha bakıyor' dedirten yeni anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

