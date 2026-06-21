İstanbul'da genişleyen raylı sistem ağı, sadece milyonlarca vatandaşın yolculuk sürelerini kısaltmakla kalmıyor; konut talebinin yönünü, ticari hareketliliği ve nüfus yoğunluğunu da tamamen değiştiriyor. Kentin farklı noktaları arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayan bu stratejik hatlar, gayrimenkul sektörünün en önemli "değer artırıcı" unsuru haline geldi. Sektör temsilcileri, geçmişte metro bağlantısı kazanan Kartal, Pendik, Sancaktepe, Kağıthane, Mahmutbey ve Beylikdüzü gibi bölgelerde yaşanan devasa dönüşümün ve fiyat patlamasının bir benzerinin, şimdi yeni hatların geçtiği lokasyonlarda yaşandığını belirtiyor.

İŞTE YATIRIMCILARIN AKIN ETTİĞİ GELECEK VADEDEN YENİ BÖLGELER

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre büyük ulaşım projelerinin hayata geçmesiyle birlikte, daha önce merkeze uzak görülen birçok lokasyon birer birer yatırımcıların ve ev sahibi olmak isteyenlerin ana hedefi haline geldi.

GELECEK VADEDEN BÖLGELER

• Arnavutköy

• Bolluca

• Taşoluk

• Hamidiye

• Halkalı

• Gayrettepe

• Göktürk

• Kemerburgaz

ALTYAPI YATIRIMLARIYLA DEĞERLENEN BÖLGELER

• Başakşehir

• Kartal

• Pendik

• Sancaktepe

• Kağıthane

• Mahmutbey

• Beylikdüzü

DEVLET ALTYAPIYI YAPIYOR, HOLDİNGLER PROJELERİ KAPATIYOR!

Halkalı-Arnavutköy metro hattının Kayaşehir İstasyonu’na olan yakınlığı, bölgede önceden konumlanan dev sermaye gruplarının projelerini birer altın madenine dönüştürdü. Başakşehir'de milyarlık yatırımlara imza atan İsra Holding; V Metroway AVM, V Statü, V Mall İstanbul ve Hillport Family Suites gibi devasa projeleriyle metronun getirdiği rüzgarı arkasına aldı.

İstanbul Havalimanı’na sadece 3 durak mesafede bulunan bu projeler, ulaşım hattının sunduğu kesintisiz lojistik güçle hem şehir içi ticaretin hem de uluslararası ziyaretçi trafiğinin yeni merkez üssü haline getiriliyor. Özellikle Emlak Konut GYO iş birliğiyle yükselen V Statü projesi ve dünya markalarını ağırlamaya hazırlanan V Mall İstanbul, devletin milyarlık ulaşım yatırımları sayesinde hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için en cazip durak noktalarından biri haline gelmiş durumda.

YATIRIM KARARLARINDA "PLANLANAN METRO" BELİRLEYİCİ UNSUR OLDU

Gayrimenkul sektörü temsilcileri ve uzmanlar, konut yatırımlarında artık yalnızca mevcut ulaşım imkanlarının değil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam eden ve planlanan ulaşım projelerinin de bir numaralı belirleyici unsur olduğunu vurguluyor. Ulaşım altyapısına yapılan devlet yatırımlarının etkisi; istihdamdan ticarete, konuttan bölgesel kalkınmaya kadar çok geniş bir alanda hissedilirken, daha önce kentin çeperi sayılan Arnavutköy, Göktürk, Kayaşehir ve çevresinin önümüzdeki yıllarda İstanbul'un en lüks, en yoğun ve en dinamik yerleşim aksları olacağı net bir şekilde değerlendiriliyor.