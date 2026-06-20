Sıkı para politikası altında nakit paranın altın değerinde olduğu bu dönemde, finansal enstrümanları doğru koklayan fon yöneticileri haftalık bazda akılalmaz getiri oranlarına imza attı. Yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık karnesi, piyasada dönen paranın büyüklüğünü ve yönünü bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklanan verilere göre, geride bıraktığımız haftada yatırım fonları ortalama yüzde 2,76, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise ortalama yüzde 3,42 değer kazandı.
100 bin lira yatıran 1 haftada 423 bin lira kazandı: Bu yatırım aracı 3 kat kar ettirdi
Yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık performans raporu açıklandı. Piyasalarda parası olanların servetine servet kattığı haftada, bir yatırım fonu tam yüzde 422,95 getiri sağlayarak rekor kırdı; böylece 100 bin TL yatıran şanslı azınlık sadece yedi günde 422 bin 950 TL net kar elde etti.Züleyha Öncü
Yatırım fonları cephesinde en fazla yükselen kategori yüzde 5,63 artışla "Hisse Senedi Fonları" olurken, BES fonlarında ise aslan payını yüzde 7,13 yükselişle "Endeks" fonları kaptı.
Haftanın En Çok Kazandıran İlk 10 Yatırım ve Emeklilik Fonu
Haftanın şampiyonu, yatırımcısına bir haftada parasını beşe katlama fırsatı sunan arbitracılar oldu. Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon, tam yüzde 422,95'lik yükselişle haftanın en çok kazandıran yatırım fonu unvanını açık ara elde etti. Emeklilik tarafında ise liderlik koltuğuna yüzde 9,39 artışla Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu oturdu.
YATIRIM FONLARINDA EN ÇOK KAZANDIRANLAR (İLK 10):
Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon: Fiyat: 8,70 TL
Haftalık Getiri: Yüzde 422,95
MT Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest Fon:
Fiyat: 0,648717 TL
Haftalık Getiri: Yüzde 90,45
Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: Fiyat: 0,441202 TL
Haftalık Getiri: Yüzde 46,36
Deniz Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon: Fiyat: 152,496632 TL
Haftalık Getiri: Yüzde 26,16
Sparta Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: Fiyat: 2,185091 TL
Haftalık Getiri: Yüzde 24,58
Global MD Portföy Nil Serbest Fon:
Fiyat: 4,311919 TL | Haftalık Getiri: Yüzde 24,58
Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: Fiyat: 1,033927 TL | Haftalık Getiri: Yüzde 24,10
QNB Portföy DCD Serbest (Döviz) Özel Fon: Fiyat: 167,545 TL | Haftalık Getiri: Yüzde 22,43
Rota Portföy Abis Hisse Senedi Serbest Özel Fon: Fiyat: 2,396588 TL
EMEKLİLİK FONLARINDA EN ÇOK KAZANDIRANLAR (İLK 10):
Agesa Hayat ve Emeklilik Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi EYF:
Fiyat: 0,014244 TL | Getiri: Yüzde 9,39
Agesa Hayat ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken EYF:
Fiyat: 0,57303 TL | Getiri: Yüzde 9,14
Zurich Yaşam ve Emeklilik Hisse Senedi EYF:
Fiyat: 2,484424 TL | Getiri: Yüzde 8,74
BNP Paribas Cardif Emeklilik Hisse Senedi EYF: Fiyat: 1,880846 TL | Getiri: Yüzde 8,70
BNP Paribas Cardif Emeklilik Teknoloji Sektörü Değişken EYF:
Fiyat: 0,087645 TL | Getiri: Yüzde 8,35
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi EYF: Fiyat: 1,507235 TL | Getiri: Yüzde 8,22
Türkiye Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF: Fiyat: 1,417506 TL | Getiri: Yüzde 8,13
Garanti Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi Grup EYF:
Fiyat: 0,748865 TL | Getiri: Yüzde 8,07
Garanti Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi EYF: Fiyat: 2,938614 TL | Getiri: Yüzde 8,05
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Oyak Portföy Hisse Senedi EYF:
Fiyat: 1,285435 TL | Getiri: Yüzde 7,95
NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.