100 bin lira yatıran 1 haftada 423 bin lira kazandı: Bu yatırım aracı 3 kat kar ettirdi

Haftanın En Çok Kazandıran İlk 10 Yatırım ve Emeklilik Fonu

Haftanın şampiyonu, yatırımcısına bir haftada parasını beşe katlama fırsatı sunan arbitracılar oldu. Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon, tam yüzde 422,95'lik yükselişle haftanın en çok kazandıran yatırım fonu unvanını açık ara elde etti. Emeklilik tarafında ise liderlik koltuğuna yüzde 9,39 artışla Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu oturdu.