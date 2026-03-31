ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi devam ederken piyasalarda dalgalanmalar devam ediyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 6 bin 446 liradan bitirdi.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 üstünde 6 bin 521 lira seviyesinde yer alıyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 100 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 450 liradan satışa sunuluyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 556 dolardan işlem kaydetti.

FAİZ ARTIŞ BEKLENTİLERİ YUMUŞAMASI ALTINI YÜKSELTTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair haberler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışı beklentilerini yumuşatan açıklamaları sonrasında altın fiyatlarında yükselişlere sahne oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, Orta Doğu'da yaşananlar karşısında politikalarının gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu söyledi. Powell, enflasyon beklentilerinin kısa vadenin ötesinde iyi bir şekilde çıpalanmış göründüğünü de belirtti.