16-23 Ocak 2026 tarihleri arasını kapsayan veriler, Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinin tarihi bir sıçrama yaparak 215,6 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Bu devasa artışın kaynağı isenı ise 8,4 milyar dolarlık katkıyla altın rezervleri oluşturuyor.

Merkez Bankası verilerine göre, TCMB’nin altın rezervleri son bir haftada değerini %6,9 artırarak 129,4 milyar dolara ulaştı. Altın fiyatlarındaki küresel yükseliş, Mehmet Şimşek'e nefes aldırdı.

TOPLAM REZERVİN YARISINDAN FAZLA

Altın rezervlerinin bir haftada 8,4 milyar dolar değer kazanması, fiziksel alımdan ziyade altının ons fiyatının 5.600 dolar seviyelerine çıkmasından kaynaklanan "değerleme artışını" yansıtıyor. TCMB’nin portföyündeki altın ağırlığı, toplam rezervlerin yarısından fazlasını (%60) oluşturur hale geldi.

Altın fiyatlarındaki her 100 dolarlık artışın TCMB rezervlerine yaklaşık 2,6 milyar dolar doğrudan pozitif yansıdığı hesaplanıyor. Ocak ayındaki bu "altın fırtınası", Türkiye'nin dış şoklara karşı kalkanını hiç olmadığı kadar güçlendirmiş durumda.