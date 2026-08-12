Yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılan Altay Bayındır'ın forma numarası Belçikalı kaleci Senne Lammens'e verildi.

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SENNE LAMMENS ALTAY'IN FORMA NUMARASINI ALDI

Milli kalecinin İngiliz devinden Celta Vigo'ya kiralanmasının ardından Senne Lammens 1 numaralı formanın sahibi oldu.

Altay Bayındır 1 numarayı kaptırdı - Resim : 2

MANCHESTER UNITED DUYURDU

Manchester United yaptığı açıklamayla bundan sonra Senne Lammens'in 1 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.