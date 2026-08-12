Yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılan Altay Bayındır'ın forma numarası Belçikalı kaleci Senne Lammens'e verildi.
SENNE LAMMENS ALTAY'IN FORMA NUMARASINI ALDI
Milli kalecinin İngiliz devinden Celta Vigo'ya kiralanmasının ardından Senne Lammens 1 numaralı formanın sahibi oldu.
MANCHESTER UNITED DUYURDU
Manchester United yaptığı açıklamayla bundan sonra Senne Lammens'in 1 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.
A new number. A new chapter 🔥— Manchester United (@ManUtd) August 12, 2026
Senne Lammens takes the no.1 🇧🇪