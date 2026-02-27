Türkiye Varlık Fonu, portföyünde bulunan TCDD İzmir Alsancak Limanı’nın yük bölümünün işletmesini iktidara yakın Albayrak Grubu’na devretti. Devir kararının, 18 Şubat 2026 tarihli resmi yazıyla TCDD Genel Müdürlüğü’ne bildirildiği öğrenildi.

Limanın işletmesi, Albayrak Grubu ortakları tarafından ocak ayında kurulan Alport Alsancak Liman İşletmeciliği AŞ’ye verildi. Taraflar arasında “Yük Limanı Yönetim Hizmetleri Sözleşmesi” imzalanırken, limanın dört ay içinde tamamen teslim alınmasının planlandığı belirtildi.

KRUVAZİYER ALANI KAPSAM DIŞI

Devir sözleşmesine kruvaziyer gemilerinin yanaştığı yolcu bölümü dahil edilmedi. Söz konusu alanla ilgili olarak, mevcut yapıların yıkılarak otel, alışveriş merkezi ve restoranların yer aldığı, İstanbul’daki Galataport benzeri bir kompleks yapılacağı iddia ediliyor.

Alanın turizm yatırımcılarına veya kruvaziyer liman işletmecilerine verilebileceği öne sürülüyor.

Albayrak Grubu, Alport markasıyla Trabzon’un yanı sıra Azerbaycan, Somali ve bazı Afrika ülkelerinde liman işletmeciliği faaliyetleri yürütüyor.

TKP’DEN TEPKİ: ASIL YANLIŞ ÖZELLEŞTİRME

Karar kent gündeminde tartışma yaratırken, Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Başkanı Tuğçe Sezen Gedik sürece tepki gösterdi.

Tuğçe Sezen Gedik

Ege'deSonSöz'den Berivan Kaya'ya konuşan Gedik, limanın yıllardır özelleştirilmeye çalışıldığını belirterek, “İzmir Limanı’nın atıl ve verimsiz hale gelmesi özelleştirilememesinden değil, ısrarla özelleştirilmek istenmesindendir” dedi.

İzmir’in tarihsel olarak önemli bir liman kenti olduğunu hatırlatan Gedik, özelleştirme girişimlerinin durdurulması ve limanın kamu işletmesi olarak yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu.

Gedik, “Bu süreçlerin kazananı holdingler, kaybedeni ise halk ve liman emekçileridir” ifadelerini kullandı.