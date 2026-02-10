Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan iki büyük taşınmaz grubunu satış yöntemiyle özelleştirme kapsamına aldı.

Patronlar Dünyası'ndan Kenan Gürbüz'ün haberine göre Gökçebel Mahallesi sınırları içinde yer alan ve toplam büyüklüğü 46 bin metrekareyi aşan arsalar için ihaleler 26 Şubat 2026’da yapılacak.

İhaleye çıkarılan ilk grup, 839 ada 3 parsel ile 878 ada 2 parselden oluşuyor. Toplam 25.926,36 metrekare büyüklüğündeki bu arazi için 30 milyon TL geçici teminat bedeli belirlendi. İkinci grup ise 839 ada 5 parsel ile 851 ada 8 parselden oluşuyor ve 20.277,92 metrekarelik alanı kapsıyor. Bu grup için istenen geçici teminat bedeli 20 milyon TL oldu.

Son yıllarda lüks konut ve turizm yatırımlarıyla öne çıkan Gökçebel Mahallesi, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uzmanlar, konum ve büyüklükleri nedeniyle bu arsaların Bodrum’daki en önemli kamu taşınmazı satışları arasında yer aldığını belirtiyor.

YEDİ İLDE 10 TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKIYOR

Özelleştirme İdaresi, yalnızca Bodrum’la sınırlı kalmayarak Türkiye genelinde 10 taşınmazı satış yöntemiyle yatırımcılara sunuyor. Ankara, İstanbul, Konya, Nevşehir, Şanlıurfa, Antalya ve Muğla’daki arsalar için ihaleler 24–26 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Satışa çıkarılan taşınmazların büyüklükleri 1.789 metrekare ile 35 bin metrekare arasında değişiyor.

İhaleler kapalı zarfla teklif alma ve pazarlık usulüyle başlayacak, ardından açık artırma aşamasına geçilecek. Satışlarda vadeli ödeme imkânı da tanınıyor. Bedelin en az yüzde 40’ı peşin ödenecek, kalan tutar ise 48 aya kadar vadeye bırakılabilecek. Vadeli kısma yıllık yüzde 30 basit faiz uygulanacak.

VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ AVANTAJI

Özelleştirme kapsamındaki satışların KDV, vergi, resim ve harçlardan muaf olması, yatırımcılar açısından önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Teklif dosyalarının, son teklif verme günü saat 18.00’e kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Ankara’daki merkezine teslim edilmesi gerekiyor.