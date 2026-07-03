Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Alpine'in tamamen elektrikli yeni fastback SUV modeli A390 GT'nin Türkiye'de satışa sunulmasına yönelik hazırlıklar başladı. Modelin Türkiye konfigürasyon sayfası erişime açılırken, aracın yakında yollara çıkması bekleniyor.

Üç elektrik motoruyla donatılan Alpine A390 GT, 89 kWh batarya paketiyle geliyor. GT versiyonu 400 beygir güç üretirken, 0'dan 100 km/s hıza 4,8 saniyede ulaşıyor.

Serinin daha güçlü GTS versiyonunda ise 0-100 km/s hızlanma süresi 3,9 saniye olarak açıklandı.

20 inç jantlarla sunulan model, WLTP verilerine göre tek şarjla 557 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Türkiye satış tarihi ve fiyatına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.