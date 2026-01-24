NBA maçında Houston Rockets, Detroit Piston'ı 111-104 devirmeyi başardı. Little Caesars Arena'da oynanan maçta Kevin Durant 32 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle takımını sırtlarken, milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 5 asist kaydetti.

Alperen Şengün, rakiplerine kurduğu fiziksel üstünlükle maçta yıldızlaştı. Milli basketbolcu, son maçlarda gösterdiği performansla dünya basınında da fazlasıyla ses getiriyor.

Özellikle San Antonio Spurs maçında Fransız yıldız Wembanyama'ya karşı gösterdiği performansla dünyaya damga vurmayı başarmıştı.

Jalen Duren'in 18 sayı, 7 ribauntla oynadığı Pistons'ta Isaiah Stewart 16 sayı ile maçı tamamladı.

Houston Rockets, aldığı galibiyetle 5 maçlık deplasman mağlubiyeti serisine son vermiş oldu. Alperen'in ekibi, bir sonraki maçta Memphis Grizzlies ile karşılaşacak. Detroit Piston ise Sacramento karşısına çıkacak.