Alperen Şengün rekoru kıl payı kaçırdı: Houston, San Antonio’yu yendi

ALPEREN'DEN BÜYÜK ŞOV
NBA’de gece oynanan maçta Houston Rockets, San Antonio Spurs’u 111-106 mağlup etti. Alperen Şengün ve takımı sergiledikleri etkili performansla gecenin öne çıkan ekiplerinden biri oldu.
TRIPLE-DOUBLE KAÇTI
Milli gurur Alperen Sengün, 20 sayı, 13 ribaund ve 9 asistlik katkıyla oynadı; triple - double yapmayı da kıl payı kaçtı.
SON 3 MAÇTA UÇTU
Alperen Şengün, oynadığı son üç maçta da 20 sayı barajını aşarak formunu sürdürdü. Milli yıldız, NBA’e damga vurmaya devam ederken, bu karşılaşmada sergilediği performansla Houston taraftarları tarafından adeta kahraman ilan edildi.
GERİ DÖNDÜRDÜ
Üçüncü periyot sonunda Spurs’un 92-82’lik üstünlüğü bulunuyordu. Bu bölümden sonra sahneye çıkan Alperen, kritik katkılarıyla oyunun kontrolünü eline alarak maçın kaderini belirledi.
WEMBANYAMA'YA ÜSTÜNLÜK
Alperen Şengün, San Antonio Spurs’un yıldızı Wembanyama karşısında bir kez daha üstün bir performans sergiledi.
NBA - ALL STAR
Alperen Şengün, NBA All-Star taraftar oylamasında Batı Konferansı'nda 10. olmuştu.
YÜKSELEN FORM GRAFİĞİ
Alperen Şengün, takımını sırtlamaya devam ediyor. Bu karşılaşmada da gösterdiği performansla yükselen form grafiğini devam ettirdi.
BİR SONRAKİ MAÇI
Alperen Şengün'ün Houston'u bir sonraki maçta Philadelphia ile karşılaşacak. Karşılaşma Cuma gecesi saat 03.00'da oynanacak.