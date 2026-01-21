Yeniçağ Gazetesi
21 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul
Anasayfa Spor Alperen Şengün rekoru kıl payı kaçırdı: Houston, San Antonio’yu yendi

Alperen Şengün rekoru kıl payı kaçırdı: Houston, San Antonio’yu yendi

Milli gururumuz Alperen Şengün, gösterdiği performansla Houston Rockets'ın Salı gecesi San Antonio Spurs karşısında 111-106'lık galibiyet elde etmesinde büyük pay sahibi oldu.

Haberi Paylaş
Alperen Şengün rekoru kıl payı kaçırdı: Houston, San Antonio’yu yendi - Resim: 1

ALPEREN'DEN BÜYÜK ŞOV

NBA’de gece oynanan maçta Houston Rockets, San Antonio Spurs’u 111-106 mağlup etti. Alperen Şengün ve takımı sergiledikleri etkili performansla gecenin öne çıkan ekiplerinden biri oldu.

1 8
Alperen Şengün rekoru kıl payı kaçırdı: Houston, San Antonio’yu yendi - Resim: 2

TRIPLE-DOUBLE KAÇTI

Milli gurur Alperen Sengün, 20 sayı, 13 ribaund ve 9 asistlik katkıyla oynadı; triple - double yapmayı da kıl payı kaçtı.

2 8
Alperen Şengün rekoru kıl payı kaçırdı: Houston, San Antonio’yu yendi - Resim: 3

SON 3 MAÇTA UÇTU

Alperen Şengün, oynadığı son üç maçta da 20 sayı barajını aşarak formunu sürdürdü. Milli yıldız, NBA’e damga vurmaya devam ederken, bu karşılaşmada sergilediği performansla Houston taraftarları tarafından adeta kahraman ilan edildi.

3 8
Alperen Şengün rekoru kıl payı kaçırdı: Houston, San Antonio’yu yendi - Resim: 4

GERİ DÖNDÜRDÜ

Üçüncü periyot sonunda Spurs’un 92-82’lik üstünlüğü bulunuyordu. Bu bölümden sonra sahneye çıkan Alperen, kritik katkılarıyla oyunun kontrolünü eline alarak maçın kaderini belirledi.

4 8
Alperen Şengün rekoru kıl payı kaçırdı: Houston, San Antonio’yu yendi - Resim: 5

WEMBANYAMA'YA ÜSTÜNLÜK

Alperen Şengün, San Antonio Spurs’un yıldızı Wembanyama karşısında bir kez daha üstün bir performans sergiledi.

5 8
Alperen Şengün rekoru kıl payı kaçırdı: Houston, San Antonio’yu yendi - Resim: 6

NBA - ALL STAR

Alperen Şengün, NBA All-Star taraftar oylamasında Batı Konferansı'nda 10. olmuştu.

6 8
Alperen Şengün rekoru kıl payı kaçırdı: Houston, San Antonio’yu yendi - Resim: 7

YÜKSELEN FORM GRAFİĞİ

Alperen Şengün, takımını sırtlamaya devam ediyor. Bu karşılaşmada da gösterdiği performansla yükselen form grafiğini devam ettirdi.

7 8
Alperen Şengün rekoru kıl payı kaçırdı: Houston, San Antonio’yu yendi - Resim: 8

BİR SONRAKİ MAÇI

Alperen Şengün'ün Houston'u bir sonraki maçta Philadelphia ile karşılaşacak. Karşılaşma Cuma gecesi saat 03.00'da oynanacak.

8 8
