Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir ve Çankırı dışında), Batı Karadeniz (Bolu dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Ordu, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji’nin bugünkü hava tahminlerinde kuvvetli yağış uyarısı yer aldı. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Son tahminde kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Antalya’ya sarı kodlu uyarı verildi.

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.