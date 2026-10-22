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Kaynak: AA

NBA'de 11 karşılaşmayla devam eden gecede Rockets, Toyota Center'da Mavericks'i ağırladı. Yaklaşık 30 dakika parkede kalan Alperen Şengün, karşılaşmayı 23 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.

Houston ekibinde Kevin Durant ile Jabari Smith Jr. 30'ar sayı üretirken Amen Thompson, 16 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.

Dallas Mavericks'te Cooper Flagg 32, Marcus Sasser 17 sayı kaydetti. Mart 2025'ten sonra ilk resmi karşılaşmasına çıkan Kyrie Irving ise 15 sayıyla oynadı.

KESSLER'DEN KUSURSUZ ŞUT PERFORMANSI

Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors'ı 127-105 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Lakers formasıyla ilk resmi maçına çıkan Walker Kessler, kullandığı 12 şutun tamamını sayıya çevirerek 26 sayı ve 9 ribaunt üretti. Luka Doncic 28 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle oynarken Austin Reaves de 23 sayı kaydetti.

Golden State Warriors'ta Stephen Curry, 23 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

EDWARDS'TAN MİAMİ KARŞISINDA 45 SAYI

Minnesota Timberwolves, deplasmanda karşılaştığı Miami Heat'i Kaseya Center'da 131-106'lık skorla geçti.

Dokuz üç sayılık atışı sayıya çeviren Anthony Edwards, mücadeleyi 45 sayı ve 10 ribauntla tamamladı. Edwards, birden fazla sezon açılışında 40 veya daha fazla sayı kaydeden oyuncular arasında Michael Jordan ve Wilt Chamberlain'in ardından üçüncü sıraya yerleşti. Timberwolves formasıyla ilk maçına çıkan LaMelo Ball ise 21 sayı üretti.

Miami Heat'te yeni takımıyla ilk resmi karşılaşmasına çıkan Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Bam Adebayo da mücadeleyi 15 sayıyla tamamladı.