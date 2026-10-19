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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2026-2027 sezonu için geri sayım sona eriyor.

NBA'in 81. sezonu, 20 Ekim Salı günü Detroit Pistons ile Boston Celtics arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Michigan eyaletindeki Little Caesars Arena'da gerçekleştirilecek açılış mücadelesi, yerel saatle 15.00'te (TSİ 22.00) başlayacak.

Yeni sezonda NBA'de üç Türk basketbolcu mücadele edecek. Alperen Şengün, Adem Bona ve Tarık Biberovic, dünyanın en önemli basketbol organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek.

NBA'DE ÜÇ TÜRK BASKETBOLCU MÜCADELE EDECEK

2026-2027 sezonunda NBA'de forma giyecek Türk oyuncuların takımları şöyle:

- Alperen Şengün: Houston Rockets

- Adem Bona: Philadelphia 76ers

- Tarık Biberovic: Dallas Mavericks

Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, yeni sezonda takımını yeniden play-off'lara taşımayı hedefleyecek.

Philadelphia 76ers forması giyen Adem Bona, LeBron James ve Jaylen Brown gibi yıldızların bulunduğu kadroda mücadele edecek.

Tarık Biberovic ise Dallas Mavericks formasıyla NBA kariyerindeki ilk sezonuna başlayacak.

ALPEREN ŞENGÜN NBA'DEKİ ALTINCI SEZONUNA GİRİYOR

Houston Rockets'ın 24 yaşındaki milli basketbolcusu Alperen Şengün, NBA kariyerindeki altıncı sezonuna hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla ligin öne çıkan oyuncularından biri olan Şengün, karşılaşma başına 20,4 sayı, 8,9 ribaund, 6,2 asist, 1,2 top çalma ve 1,1 blok ortalamaları yakaladı.

Houston Rockets, geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nı beşinci sırada tamamladı.

Üst üste iki kez NBA All-Star organizasyonuna seçilen ilk Türk basketbolcu olma başarısını gösteren Alperen Şengün, Houston'ın play-off'lara yükselmesinde önemli rol oynadı.

Milli yıldız, yeni sezonda da Rockets'ın en önemli oyuncularından biri olacak.

TARIK BIBEROVIC İLK KEZ NBA'DE FORMA GİYECEK

Yeni sezonun Türk basketbolu açısından dikkat çeken gelişmelerinden biri de Tarık Biberovic'in NBA kariyerine başlayacak olması.

Dallas Mavericks kadrosuna katılan Biberovic, 2026-2027 sezonunda ilk kez NBA sahnesine çıkacak.

Adem Bona ise Philadelphia 76ers ile ligdeki kariyerini sürdürecek.

Philadelphia, LeBron James ve Jaylen Brown'ın da yer aldığı güçlendirilmiş kadrosuyla şampiyonluk yarışında iddialı olmayı hedefliyor.

LEBRON JAMES NBA'DEKİ 24. SEZONUNA BAŞLIYOR

NBA tarihinin en skorer oyuncusu LeBron James, 2026-2027 sezonunda kariyerindeki 24. NBA sezonuna başlayacak.

Daha önce Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers formalarını giyen 41 yaşındaki yıldız, yeni sezonda Philadelphia 76ers için mücadele edecek.

NBA tarihinde en fazla sezon oynayan basketbolcu rekorunu geliştirecek James'in kariyerinde dört şampiyonluk bulunuyor.

Tecrübeli yıldız ayrıca dört kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP), dört kez de NBA Finalleri'nin MVP'si seçildi.

LeBron James, Philadelphia formasıyla kariyerine yeni başarılar ve bir şampiyonluk daha eklemeyi hedefleyecek.

NBA'DE ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞACAK

Yeni sezon öncesinde Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs ve New York Knicks, şampiyonluk yarışında dikkat çeken takımlar arasında gösteriliyor.

Son şampiyon New York Knicks, unvanını korumak için mücadele edecek.

San Antonio Spurs, Fransız yıldızı Victor Wembanyama liderliğinde şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak.

Son yıllarda ligin güçlü ekipleri arasında yer alan Oklahoma City Thunder da yeni sezonda zirve mücadelesi vermeyi amaçlıyor.

NBA'DE PLAY-OFF'LAR 17 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

NBA'de 2026-2027 normal sezonu, 11 Nisan 2027 tarihinde tamamlanacak.

Doğu ve Batı konferanslarında normal sezonu 7 ile 10. sıralar arasında bitiren takımlar, play-in turnuvasında mücadele edecek.

13-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek play-in karşılaşmalarıyla play-off'lara katılacak son dört takım belirlenecek.

NBA play-off'ları ise 17 Nisan'da başlayacak.

2027 NBA ALL-STAR PHOENIX'TE DÜZENLENECEK

NBA'in yıldız oyuncularını bir araya getiren All-Star organizasyonu, 19-21 Şubat 2027 tarihlerinde Phoenix'te gerçekleştirilecek.

2026-2027 sezonunun önemli tarihleri şöyle:

NBA sezon açılışı: 20 Ekim 2026

NBA All-Star: 19-21 Şubat 2027

Normal sezonun bitişi: 11 Nisan 2027

Play-in turnuvası: 13-16 Nisan 2027

Play-off başlangıcı: 17 Nisan 2027