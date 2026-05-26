Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY'I AĞIRLIYOR
Play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Beşiktaş Gain Galatasaray MCT Technic'i ağırlıyor.
Derbide maçta ateşli tribün atmosferinin arasında tanıdık yüzler de öne çıkıyor.
ALPEREN ŞENGÜN ESKİ TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Türkiye'nin NBA'deki gururu milli yıldız Alperen Şengün EuroLeague Final Four'u Atina'da takip ettikten sonra İstanbul'a dönerek eski takımı Beşiktaş'ı derbide yalnız bırakmadı.
Maçı canlı izlemek için Akatlar'a gelen Alperen Şengün saha kenarında yerini aldı. Beşiktaşlı taraftarlar Alperen Şengün'e yoğun ilgi gösterdi.