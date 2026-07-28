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NBA’de Houston Rockets formasıyla sergilediği üstün performansla göğsümüzü kabartan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, bu kez saha dışındaki örnek davranışıyla adından söz ettirdi. Yıllık 37 milyon dolarlık dev sözleşmesiyle ligin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan 24 yaşındaki milli pivot, başarısında büyük pay sahibi olan ailesini unutmadı.

ÇOCUKLUK YILLARINDAKİ EMEĞE UNUTULMAYACAK KARŞILIK

Kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan genç yıldız, çocukluğundan bu yana kendisine büyük destek veren ailesine anlamlı bir sürpriz yaptı.

Spor ve magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre Alperen Şengün, İstanbul’un en prestijli ve gözde semtlerinden biri olan Bebek’ten lüks bir ev satın alarak ailesine hediye etti.

MENTAL SAĞLIĞI İÇİN DİJİTAL DETOKS

Öte yandan saha içindeki başarısını korumak isteyen milli basketbolcu, geçtiğimiz günlerde radikal bir karar alarak sosyal medya uygulamalarını telefonundan sildiğini duyurmuştu. Eskiden olumsuz yorumların kendisini kamçıladığını belirten Şengün; bu durumun zamanla mental sağlığını olumsuz etkilemeye başladığını ifade etmiş ve odaklanmasını artırmak adına dijital dünyadan uzaklaşma kararı aldığını açıklamıştı.