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Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ALO 199 Çağrı Merkezi'nde görüntülü görüşme döneminin resmen başladığını duyurdu. Yeni uygulamayla birlikte işitme ve konuşma engelli vatandaşlar, işaret dili bilen temsilcilerle doğrudan görüntülü bağlantı kurarak hizmet alabilecek.

Bakan Çiftçi, 2014 yılından bu yana hizmet veren ve bugüne kadar 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtlayan ALO 199'un yeni nesil teknolojilerle güçlendirildiğini belirtti.

İŞARET DİLİYLE 7/24 DESTEK VERİLECEK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, yeni hizmetin vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay erişebilmesi amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Yeni sistem sayesinde işitme ve konuşma engelli vatandaşlar, işaret dili bilen çağrı merkezi temsilcileriyle görüntülü görüşerek bilgi alabilecek ve randevu işlemlerini hiçbir engelle karşılaşmadan gerçekleştirebilecek.

Hizmetin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulacağı belirtildi.

YAPAY ZEKA ALO 199'A ENTEGRE EDİLDİ

Bakan Çiftçi, ALO 199 Çağrı Merkezi'nde yalnızca görüntülü görüşme hizmetinin değil, yapay zeka destekli yeni uygulamaların da devreye alındığını açıkladı.

Vatandaş memnuniyetini artırmayı hedefleyen sistemle birlikte süreçlere yapay zeka teknolojilerinin entegre edildiği ifade edildi.

KİMLİK, PASAPORT VE EHLİYET İŞLEMLERİ DE ALO 199'DA

ALO 199 Çağrı Merkezi, başta T.C. Kimlik Kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adres işlemleri olmak üzere birçok konuda vatandaşların bilgi edinme ve randevu taleplerine destek vermeyi sürdürüyor.

Bakan Çiftçi, açıklamasında "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hizmet kalitesini artırmaya devam edeceklerini belirterek, teknolojinin tüm imkanlarının vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla kullanılacağını vurguladı.